Le gouvernement de l’Ontario présente les Comptes publics de 2019‑2020 et respecte son engagement de rétablir la transparence et la responsabilité à l’égard des finances de la province. Pour la troisième année de suite, la vérificatrice générale a émis une opinion sans réserve au sujet des Comptes publics de la province.

« Les Comptes publics de 2019-2020 démontrent que le gouvernement a fait des investissements cruciaux dans les soins de santé et dans d’autres services essentiels de première ligne, a déclaré Peter Bethlenfalvy, président du Conseil du Trésor. Grâce aux investissements historiques de notre gouvernement, nous étions dans une bonne position pour réagir rapidement et efficacement à la pandémie mondiale de COVID-19 et pour protéger la santé et veiller à la sécurité de la population de l’Ontario. »

Les Comptes publics renferment des renseignements rétrospectifs sur le rendement financier du gouvernement de l’exercice précédent, comparant les résultats financiers affichés aux projections du budget de 2019. Les impacts financiers de la COVID-19 ont commencé à se faire sentir à la fin du quatrième trimestre de 2019-2020. Par conséquent, la majorité des investissements que le gouvernement a faits en lien avec la COVID-19 seront inscrits à l’exercice 2020-2021.

Le déficit déclaré dans les Comptes publics pour 2019-2020 est de 8,7 milliards de dollars, soit de 1,6 milliard de dollars de moins que ce qui était prévu dans le budget de 2019. Les revenus affichés ont été plus élevés grâce à la croissance plus forte que prévu de l’emploi et des salaires, ainsi qu’aux reventes de logements en 2019. Le total des charges pour 2019-2020 a été de 3,7 milliards de dollars supérieur à celui de l’exercice précédent, en raison surtout des investissements accrus dans le secteur de la santé, y compris des fonds pour prévenir et enrayer la propagation de la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée, et dans le secteur de l’éducation.

Le gouvernement a dépensé 63,7 milliards de dollars dans le secteur de la santé, dont 0,3 milliard de dollars de plus que ce qui était prévu dans le budget de 2019, et 30,2 milliards de dollars dans le secteur de l’éducation, dont 0,4 milliard de dollars de plus que ce qui était prévu dans le budget de 2019.

« Grâce à une gestion financière prudente et responsable, notre gouvernement était prêt à faire face à la crise imprévue causée par la COVID-19, a affirmé Rod Phillips, ministre des Finances. En vue de protéger la santé et le bien-être économique de la population de l’Ontario, nous continuons à investir dans la lutte contre la pandémie mondiale, notamment en fournissant du soutien aux familles, aux entreprises, aux travailleurs, aux municipalités, aux foyers de soins de longue durée et aux personnes qui sont sur la première ligne dans la lutte contre la pandémie. Comme cela a été indiqué dans les Finances du premier trimestre de 2020-2021, selon les projections actuelles, notre plan d’action contre la COVID-19 se chiffrerait à 30 milliards de dollars. »

Misant sur la capacité du gouvernement quant à la gestion du risque d’entreprise, le gouvernement de l’Ontario a mis sur pied récemment le Bureau du contrôleur général, un nouveau poste, équivalent à celui de sous-ministre, qui a pour mandat de repérer et de minimiser les risques financiers et en matière de politiques, tout en protégeant l’argent des contribuables.

La personne occupant le poste de contrôleur général entrera en fonction en octobre, et ses activités se grefferont aux autres mesures importantes prises par le gouvernement pour optimiser la valeur des deniers publics, notamment :

En renforçant les vérifications internes par l’entremise du Comité de la vérification et de la responsabilisation

En veillant à la viabilité des services publics et en faisant en sorte que le gouvernement soit à votre service grâce à des initiatives pour l’efficacité de l’Ontario

En gelant les dépenses discrétionnaires et en freinant les dépenses non nécessaires à la fin de l’exercice sans compromettre les services de première ligne

« Notre gouvernement a mis un accent sans précédent sur le rétablissement de la transparence et de la responsabilité à l’égard des finances de la province. Grâce au nouveau poste de contrôleur général, nous nous assurons que l’argent des contribuables pourra être affecté aux services cruciaux de première ligne, qui sont plus importants que jamais, a ajouté M. Bethlenfalvy. Nous continuerons de rendre les programmes et les services plus pratiques, plus accessibles et plus fiables pour la population et les entreprises de l’Ontario en faisant en sorte que le gouvernement soit souple, axé sur les données et centré sur le client. »