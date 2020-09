Célébrez la journée franco-ontarienne!

Toutes les écoles des 12 conseils scolaires francophones de l’Ontario sont réunies pour célébrer ensemble plus que jamais le Jour des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens. Cette semaine provinciale virtuelle souligne d’une manière inédite la fête des Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens du 21 au 25 septembre.

Les responsables de l’animation culturelle des 12 conseils scolaires francophones de l’Ontario, en partenariat avec le ministère de l’Éducation de l’Ontario, ont fait en sorte que la fête des Franco-Ontariens soit mise en avant et célébrée en grand, de manière virtuelle, malgré l’interdiction de rassemblement en raison de la pandémie de la COVID-19.

Des événements en direct à des heures précises, des ressources en ligne dédiées, en passant par des activités pédagogiques à faire en classe : c’est une édition inédite cette année. Plusieurs organismes ont aussi contribué à la programmation de cette semaine, dont TFO, FESFO, l’AFO, Le Réveil, L’écho d’un Peuple, Le Festival Franco, Amandine et Rosalie, la Cité Collégiale. Tout ceci est disponible et accessible, et mis à la disposition du personnel enseignant via le site Internet Mondrapeaufranco.ca à partir du vendredi 18 septembre.

Ce n’est pas la pandémie de la COVID-19 qui empêchera les élèves et toutes les communautés scolaires de célébrer fièrement leur identité et leur appartenance à la francophonie en Ontario, certes de manière virtuelle, cette année!

Une cérémonie officielle de lever du drapeau aura lieu au niveau provincial par le biais d’une émission en direct le vendredi 25 septembre à partir de 10 h 45. Elle sera disponible sur www.mondrapeaufranco.ca.

La finale provinciale du FLIPFEST, concours d’art oratoire organisé par FLIP TFO au cours de l’année scolaire 2019-2020, fait également partie du lot des célébrations. La diffusion sera en direct le 25 septembre de 9 h à 10h 30 sur www.mondrapeaufranco.ca.

Pour en apprendre davantage et pour découvrir le programme complet des activités de la semaine, nous vous invitons à consulter le site : www.mondrapeaufranco.ca.

En cette journée à l’honneur des Franco-Ontariens, portons du vert et du blanc et soyons fiers d’être Franco-Ontariens. Bonne fête des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens!

Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario

Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario

Conseil scolaire Viamonde

Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario

Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières

Conseil scolaire catholique Franco-Nord

Conseil scolaire catholique Nouvelon

Conseil scolaire de district catholique des Aurores Boréales

Conseil scolaire catholique Providence

Conseil scolaire catholique MonAvenir

Conseil scolaire de district catholique de l’Est Ontarien

Conseil des écoles catholiques du Centre-Est

Vous pouvez suivre les diverses participations des 12 conseils scolaires francophones de l’Ontario sur leurs médias sociaux respectifs.

