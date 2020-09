L’Ontario reconnaît la persévérance, l’engagement et le courage des travailleuses et travailleurs de l’Ontario à la fête du Travail

Monte McNaughton, ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, a émis la déclaration suivante pour souligner la fête du Travail.

« Chaque année, à la fête du Travail, nous célébrons les réalisations et les sacrifices des travailleuses et travailleurs de tous les secteurs de notre économie. Cette année est comme nulle autre pour nos travailleuses et travailleurs qui doivent faire face aux nombreux défis créés par la pandémie de la COVID-19.

Je remercie les médecins, infirmières, ambulanciers paramédicaux, préposées aux services de soutien à la personne et pharmaciens qui offrent des soins et un soutien à nos malades; les policiers et pompières qui assurent notre sécurité; et les agriculteurs, transformatrices alimentaires, conducteurs de camion et travailleuses des épiceries qui nous aident à remplir nos assiettes.

Je remercie également celles et ceux qui maintiennent les lumières allumées et assurent la salubrité de notre eau, la propreté des hôpitaux, des magasins et des installations, et le fonctionnement des autobus et des trains.

Vous faites notre fierté!

Lorsque l’Ontario avait le plus besoin de vous, vous avez été là pour nous et continuez de l’être : vous protégez nos vies, livrez marchandises aux marchés et faites rouler l’économie. En tant que ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, je me joins à une province reconnaissante pour vous remercier de votre persévérance, engagement et courage durant cette crise mondiale.

Notre gouvernement continuera d’aider à protéger les travailleuses et travailleurs et leurs emplois. Au cours de la dernière année, j’ai rencontré près de 150 dirigeants syndicaux et des milliers de travailleuses et travailleurs et j’ai pris connaissance des importants travaux menées pour promouvoir les pratiques de santé et de sécurité dans les lieux de travail, offrir des possibilités de formation et de développement des compétences et créer de bons emplois bien rémunérés.

En ce jour de la fête du Travail, la population ontarienne, célèbre plus que jamais vos efforts extraordinaires. Vous rendez l’Ontario fort et fier. Nous n’aurions pas pu y arriver sans vous. »