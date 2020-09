Le plan de réouverture de cet automne donne la priorité à la santé et à la sécurité des étudiantes et étudiants, du corps professoral et du personnel

En consultation avec le bureau du médecin hygiéniste en chef, le gouvernement de l’Ontario a collaboré avec le secteur postsecondaire afin d’assurer la santé et la sécurité des étudiantes et étudiants, du corps professoral et du personnel.

Depuis le début de l’éclosion de la COVID-19, le gouvernement de l’Ontario a aidé les établissements postsecondaires à établir des pratiques exemplaires en matière d’enseignement en personne. Ainsi, les étudiants qui sont placés en quarantaine à leur retour d’un déplacement à l’extérieur du Canada doivent subir un test de dépistage de la COVID-19 immédiatement avant leur retour sur le campus. La province aide également le secteur postsecondaire à se conformer aux exigences fédérales en ce qui concerne les étudiants étrangers, en veillant notamment à ce qu’ils mettent en place des plans de quarantaine et de gestion des éclosions.

« Les établissements postsecondaires ont soigneusement étudié et élaboré des plans pour accueillir les étudiants cet automne, en proposant des programmes en personne, en ligne ou selon un modèle d’enseignement hybride », a indiqué le ministre des Collèges et Universités, Ross Romano. « Nos partenaires du secteur de l’éducation postsecondaire nous ont fait part des difficultés et des possibilités qu’implique un retour sécuritaire sur les campus et nous prenons appui sur l’expérience acquise dans le cadre des programmes pilotes de reprise limitée de l’enseignement en classe pendant l’été. Je tiens vivement à remercier les établissements postsecondaires des efforts qu’ils ont déployés pour s’assurer que toutes les mesures de santé et de sécurité nécessaires sont en place pour l’automne. »

Outre sa collaboration avec le secteur postsecondaire pour une réouverture sécuritaire des établissements à la session d’automne, la province a également mené de vastes consultations au cours de l’été afin de repenser l’avenir de l’enseignement supérieur en Ontario. Les discussions ont porté sur des initiatives clés comme l’apprentissage numérique, l’éducation internationale, la microcertification, la recherche, la commercialisation, et la viabilité financière.

« Le secteur postsecondaire de l’Ontario a des idées audacieuses pour adapter l’enseignement et la formation postsecondaires aux besoins d’un marché du travail et d’une économie en rapide évolution et pour contribuer à la prospérité future de la province »,a indiqué le ministre, Ross Romano. « Notre système d’éducation postsecondaire compte de véritables leaders et j’apprécie les idées et les points de vue qu’ils ont exprimés alors que nous planifions les prochaines étapes. Nous partageons la même vision qui consiste à miser sur le talent et les compétences de nos étudiants et de nos diplômés pour relancer l’économie de l’Ontario. »

Pour favoriser l’excellence et la responsabilisation au niveau postsecondaire, l’Ontario demeure déterminé à introduire le financement fondé sur le rendement. En réponse à la COVID-19, le gouvernement prolonge le délai fixé en activant cette formule de financement pour deux ans (2020-2021 et 2021-2022) afin de fournir une stabilité et une prévisibilité financières aux collèges et aux universités publics de l’Ontario.