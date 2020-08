L’Ontario renforce son soutien aux victimes, survivants et survivantes de la traite des personnes

Dans le cadre de sa stratégie globale de lutte contre la traite des personnes, le gouvernement de l’Ontario a annoncé un financement de 7,65 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer les organismes qui offrent des services spécialisés aux victimes, survivants et survivantes de la traite des personnes. Les bénéficiaires de ce financement comprennent les services aux victimes de Toronto et de la région de York ainsi que d’autres organismes qui participent au Programme ontarien d’aide immédiate aux victimes.

Le premier ministre Doug Ford était accompagné aujourd’hui du procureur général, Doug Downey, de la solliciteure générale, Sylvia Jones, et de la ministre associée déléguée au dossier de l’Enfance et à la Condition féminine, Jill Dunlop, pour faire cette annonce.

« Par le biais de sa stratégie de lutte contre la traite des personnes, notre gouvernement aide les jeunes femmes et les enfants touchés par ce crime abominable à y échapper et à reconstruire leur vie, a déclaré le premier ministre Ford. Nous allons continuer à travailler avec les forces de l’ordre pour leur donner les outils et les ressources dont elles ont besoin afin de retrouver les auteurs de ces actes ignobles et de les mettre derrière les barreaux, car c’est le seul sort qu’ils méritent. »

Les services et initiatives de soutien aux victimes visés par ce nouveau financement comprennent les suivants :

Le Programme d’intervention rapide+ auprès des victimes ― afin d’aider les victimes, survivants et survivantes de la traite des personnes à payer les frais de première nécessité comme l’hébergement, les repas, le transport, les soins dentaires, l’achat d’un téléphone portable et le détatouage.

Le Programme ontarien d’aide immédiate aux victimes ― afin d’améliorer les services pour que le personnel de première ligne de toute la province puisse mieux répondre aux besoins immédiats et individuels des victimes, survivants et survivantes de la traite des personnes, en particulier les enfants et les Autochtones. Il peut s’agir d’une intervention précoce visant à aider les victimes à échapper à la traite des personnes, d’un aiguillage vers des programmes locaux et d’heures de service prolongées.

Le Fonds d’aide aux victimes vulnérables et à leurs familles ― afin de couvrir les principales dépenses engagées par les victimes, survivants et survivantes dans le cadre de procédures judiciaires, notamment en ce qui concerne les produits de première nécessité comme des vêtements adaptés à la météo, une tenue appropriée pour une audience ainsi que les frais de déplacement, de nourriture et d’hébergement.

« Notre gouvernement s’associe aux services de police, aux procureurs et aux fournisseurs de services de première ligne destinés aux victimes afin de répondre de manière globale à la multiplication alarmante de ces crimes, a indiqué le procureur général Downey. Ces investissements permettront aux survivants et survivantes d’avoir accès à du soutien et des services spécialisés au moment et à l’endroit où ils en ont besoin. »

Le financement annoncé aujourd’hui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de lutte contre la traite des personnes que le gouvernement a dévoilée en mars dernier. Dotée d’une enveloppe de 307 millions de dollars sur cinq ans, cette stratégie globale vise à sensibiliser la population à la traite des personnes, à protéger les victimes et à intervenir rapidement, à soutenir les survivants et survivantes, et à tenir les contrevenants responsables de leurs actes.

« La traite des personnes est un crime odieux et violent qui touche les membres les plus vulnérables de notre société et porte atteinte à leur santé, leur sécurité et leur dignité, a ajouté la solliciteure générale Jones. Cet investissement contribuera à garantir que les victimes, survivants et survivantes reçoivent le soutien dont ils ont besoin, en parallèle des efforts que déploie notre gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, tenir les criminels responsables de leurs actes et mettre fin à ces crimes ignobles. »

« Venir en aide aux victimes, survivants et survivantes est un engagement clé que nous avons pris en vertu de notre nouvelle stratégie de lutte contre la traite des personnes, a conclu la ministre associée Dunlop. En investissant pour appuyer ces organismes, nous veillerons à ce qu’un éventail de services axés sur les traumatismes soit mis à la disposition des victimes afin de les aider à reconstruire leur vie. Cette initiative les aidera également à naviguer dans le système judiciaire afin que davantage de trafiquants reçoivent la peine qu’ils méritent. »