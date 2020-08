L’application Alerte COVID est disponible au téléchargement

Les Ontariens et Ontariennes continuent de faire leur part pour contribuer à la lutte contre la COVID-19 et, dans ce même objectif, le gouvernement les encourage à télécharger sur leur téléphone intelligent la nouvelle application Alerte COVID, offerte dans l’App Store d’Apple et sur la plateforme Google Play. Cette application permet à ses utilisateurs de savoir s’ils ont pu être exposés au virus. Disponible dès aujourd’hui, elle est gratuite, facile à utiliser et entièrement sécurisée. Plus le nombre d’utilisateurs sera élevé, plus elle sera efficace pour arrêter la propagation de la COVID-19.

La conception d’Alerte COVID a été initiée en Ontario par les Services numériques de l’Ontario et des bénévoles de l’entreprise Shopify, en consultation avec les commissaires à la protection de la vie privée du Canada et de l’Ontario afin d’assurer le plus haut niveau de confidentialité pour tous ses utilisateurs. Les démarches de l’Ontario ont servi de base aux démarches du gouvernement du Canada dans ce projet.

« L’application Alerte COVID, conçue en Ontario, sera un élément essentiel de notre stratégie de recherche des contacts, précisément au moment où de nouvelles régions de notre province passent à la troisième étape du déconfinement, a déclaré le premier ministre Doug Ford. Cet outil innovant a été élaboré par certains des meilleurs et des plus brillants professionnels de notre province, en partenariat avec Ottawa. Alors que nos entreprises rouvrent leurs portes et que les écoles se préparent à la rentrée de septembre, nous devons continuer à faire le nécessaire pour arrêter la propagation du virus et assurer la sécurité de notre collectivité. Téléchargez l’application Alerte COVID. »

L’application Alerte COVID utilise la technologie Bluetooth pour détecter des utilisateurs à proximité les uns des autres. Si un utilisateur obtient un résultat positif au test de la COVID-19, il peut choisir d’en informer les autres utilisateurs, sans avoir à partager ses informations personnelles. Les Ontariens et Ontariennes qui reçoivent une alerte d’exposition potentielle au virus peuvent alors choisir de faire faire un test de dépistage et de prendre les mesures nécessaires pour que leur famille, leurs amis et eux-mêmes ne propagent pas le virus au sein de leur collectivité. L’application ne recueille aucune information personnelle ou donnée sur la santé des utilisateurs. Elle n’enregistre ni leur localisation, ni leur nom, ni leur adresse, ni leurs contacts.

« Conçue selon une approche privilégiant la protection de la vie privée, l’application Alerte COVID est un outil sûr et facile à utiliser que les Ontariens et Ontariennes peuvent télécharger pour se protéger, protéger leurs proches et leur collectivité de la COVID-19, a déclaré la vice-première ministre et ministre de la Santé, Christine Elliott. Cet outil créé en Ontario permet de tenir les gens informés de leur exposition potentielle au virus et d’agir rapidement pour empêcher la propagation du virus. Il s’agit d’un élément clé de notre stratégie de gestion des cas et des contacts. J’encourage tous les gens de notre province à télécharger cette application, car la détection précoce des cas sera très importante à mesure que nous continuerons à remettre en marche avec prudence une plus grande partie de l’Ontario. »

Alerte COVID est un outil indispensable pour renforcer la stratégie globale de l’Ontario en matière de gestion des cas et des contacts, intitulée Protéger les Ontariennes et les Ontariens grâce à une gestion améliorée des cas et des contacts. L’application vient appuyer les efforts des bureaux de santé publique, en permettant à la province d’identifier les cas de COVID-19, de rechercher leurs contacts et de les isoler rapidement afin d’enrayer la propagation du virus et de prévenir de nouvelles éclosions, sans compromettre la vie privée des Ontariens et Ontariennes.

« L’Ontario se remet en marche de manière progressive et sécuritaire, et nous continuons d’adopter une approche axée sur le numérique pour offrir à la population des services plus simples, plus rapides et de meilleure qualité, notamment cette nouvelle application Alerte COVID qui tirera parti de la technologie pour protéger la santé et la sécurité de tous les membres de notre collectivité, a indiqué le président du Conseil du Trésor, Peter Bethlenfalvy. En permettant aux Ontariens et Ontariennes de se protéger plus facilement, ainsi que de protéger leurs proches et leur collectivité, nous continuons à tenir notre engagement de rendre les services gouvernementaux plus intelligents afin qu’ils soutiennent mieux la population. »

Si un utilisateur de l’application reçoit un message l’informant qu’il a potentiellement été exposé au virus, il est invité à suivre les consignes de santé publique que lui fournit l’application et à se faire tester. Pour avertir les autres utilisateurs du risque de contamination, la personne qui a reçu un résultat positif au test de la COVID-19 peut entrer dans l’application le code personnel à usage unique qui lui est fourni sur le site Web des résultats des tests de diagnostic de la COVID-19 de l’Ontario (Ontario.ca/resultatscovid). Un message sera envoyé aux autres utilisateurs de l’application qui ont été pendant au moins 15 minutes à moins de deux mètres de l’utilisateur contaminé au cours des 14 derniers jours, sans envoyer d’informations permettant d’identifier l’utilisateur en question, ni le moment ni le lieu du contact.

Pour rester en sécurité alors qu’une plus grande partie de la province se remet en marche, les Ontariens et Ontariennes doivent continuer à suivre les consignes de santé publique, notamment en respectant l’écart sanitaire avec les personnes extérieures à leur cercle social, en portant un masque lorsqu’il est difficile de maintenir cette distance, et en se lavant les mains soigneusement et fréquemment. Toute personne qui pense être atteinte de la COVID-19 ou avoir été en contact avec un cas de COVID-19 est invitée à faire faire un test de dépistage.