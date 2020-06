L’Ontario souligne la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées

« Alors que nous prenons un temps d’arrêt à l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées, je vous encourage tous à réfléchir à ce que nous pouvons faire ensemble pour protéger les aînés de l’Ontario contre les mauvais traitements physiques et émotionnels. Notre gouvernement accorde la plus haute importance à la santé, à la sécurité et au bien-être des aînés de l’Ontario, en particulier durant la pandémie de COVID-19.

Nos aînés sont très vulnérables à ce virus mortel, et nous faisons tout en notre pouvoir pour les protéger et veiller à ce qu’ils reçoivent tout le soutien dont ils ont besoin durant leur auto-isolement.

Ces mesures incluent : un investissement de 11 millions de dollars pour la mise en œuvre du Programme ontarien de soutien communautaire afin de financer la livraison de repas, de médicaments et d’autres produits de première nécessité aux aînés et aux personnes handicapées dans le besoin, un partenariat en temps de pandémie avec Élan Ontario pour jumeler des bénévoles à des aînés ayant besoin d’aide dans les collectivités de la province, ainsi que l’offre de mesures de soutien et d’une orientation sur la façon de réduire l’isolement social et de s’enquérir du bien-être des aînés.

Afin d’éradiquer la maltraitance des personnes âgées, les aînés et leurs proches seront rassurés de savoir que notre gouvernement investit dans des programmes de prévention. Nous offrons du soutien en faisant de la sensibilisation auprès de nos jeunes et en offrant de la formation à l’intention du personnel de première ligne pour aider à reconnaître les signes de prévalence de la maltraitance des personnes âgées et renseigner sur cette situation.

Le gouvernement s’associe à Prévention de la maltraitance envers les aînés Ontario pour offrir une formation à distance et virtuelle ainsi que des activités de relations communautaires. Il revient à chacun d’entre nous de soutenir et de protéger les Ontariennes et les Ontariens plus âgés afin qu’ils puissent jouir d’une bonne santé et demeurer actifs dans leurs collectivités.

Nous finançons également des ressources communautaires coordonnées pour soutenir les aînés dans le besoin en investissant dans la Ligne d’assistance aux personnes âgées à l’échelle provinciale. Il s’agit d’une ressource confidentielle et gratuite offerte en tout temps dans plus de 200 langues, qui fournit une planification et des conseils en matière de sécurité aux adultes plus âgés victimes de maltraitance ou à risque de l’être, et qui renseigne les aînés sur les modifications qu’ils peuvent apporter à leur procuration et concernant d’autres questions juridiques et financières pour réduire leur risque d’être victimes de maltraitance familiale ou financière.

Ensemble, nous pouvons créer un réseau de collectivités compatissantes et reliées qui gardent les aînés en sécurité dans l’ensemble de notre formidable province. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que les Ontariennes et les Ontariens plus âgés reçoivent le respect et le soutien qu’ils méritent. »