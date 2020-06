Ouverture des plages et des terrains de camping de Parcs Ontario

Dans le cadre de la deuxième étape du déconfinement du gouvernement de l’Ontario, davantage d’installations et de services seront autorisés dans les parcs provinciaux de certaines régions à partir du 12 juin 2020. Parcs Ontario commencera à rouvrir les terrains de camping, avec les toilettes et l’eau potable, ainsi que les hébergements avec toiture, les magasins et les services de location, les centres d’accueil et les terrains de sport. Il est important de vérifier la disponibilité des installations et des services avant de visiter un parc provincial.

« Grâce aux progrès considérables qui ont été réalisés pour contenir la propagation de la COVID-19, nous pouvons offrir plus de services et d’activités dans les parcs provinciaux, a dit Jeff Yurek, ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs. Bien que cela soit encourageant, les choses ne retournent pas à la normale. J’encourage tout le monde à être responsable et à continuer de suivre les conseils de santé publique, y compris la distanciation physique, dans les installations extérieures. »

Voici une liste des activités de loisirs et des installations qui rouvriront bientôt dans les parcs provinciaux situés dans les régions de la deuxième étape du déconfinement :

Le 12 juin, les plages des parcs de l’Ontario commenceront à rouvrir au public après un nettoyage et une analyse des eaux.

Le 15 juin, les personnes inscrites cette année au Programme de réservation d’emplacements de camping saisonniers de Parcs Ontario auront accès à leurs emplacements de camping dans la plupart des parcs provinciaux qui participent au programme. Les personnes présélectionnées en 2019 dans le cadre du programme seront contactées directement par Parcs Ontario au sujet de leur réservation.

À partir de la semaine du 22 juin, tous les autres terrains de camping dans les régions de la deuxième étape de déconfinement rouvriront graduellement dans les parcs provinciaux, ainsi que les toilettes, les robinets d’eau potable et les installations sanitaires pour roulottes.

Les hébergements avec toiture (yourtes, cabanes et pavillons, s’il y a lieu), les magasins et services de location des parcs, les centres d’accueil, les aires de jeux et les terrains de sport rouvriront progressivement au cours des prochaines semaines.

Certaines installations, comme les douches, les laveries, les campings de groupe, la location d’abris de pique-nique et les piscines, resteront fermées toute la saison en 2020.

Les visiteurs doivent vérifier si les installations et les services sont disponibles à OntarioParks.com avant de partir.

Pour protéger les visiteurs et le personnel, Parcs Ontario appliquera des mesures visant à éviter l’affluence et à promouvoir la distanciation physique dans les espaces et les bâtiments des parcs durant les périodes achalandées en limitant le nombre de gens pour les visites d’une journée et le nombre de campeurs dans certains parcs provinciaux. Parcs Ontario pourrait avoir à limiter le nombre de permis de véhicule vendus chaque jour ou le nombre d’emplacements de camping ouverts à la réservation.

Des représentants du ministère seront dans les parcs provinciaux pour fournir des renseignements, aider à gérer les urgences et veiller au respect des règles et des règlements dans les parcs. De plus, les services de police locaux ou d’autres organismes chargés de l’application de la loi pourraient patrouiller ces espaces.