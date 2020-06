L’Ontario aide les fabricants à augmenter leur production d’équipement de protection individuelle

Le gouvernement de l’Ontario continue d’investir dans le secteur de la fabrication afin d’assurer la sécurité des travailleurs et travailleuses de première ligne et de la collectivité pendant la pandémie de COVID-19. D’autres entreprises innovantes reçoivent un soutien financier par le biais du fonds L’Ontario, ensemble dans le but de réorganiser leurs activités et d’accroître leur capacité de production d’équipement de protection individuelle (EPI).

Le premier ministre Doug Ford était accompagné aujourd’hui de la vice-première ministre et ministre de la Santé, Christine Elliott, et du ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce, Vic Fedeli, pour fournir cette mise à jour.

« Nos entrepreneurs, entreprises, travailleurs et travailleuses se mobilisent pour déployer toute la puissance manufacturière de l’Ontario. Certains ont doublé ou triplé leur production, d’autres réalisent de véritables miracles quotidiens pour faire progresser notre lutte contre la COVID-19, a déclaré le premier ministre Ford. Notre gouvernement est fier de s’associer à ces leaders du monde des affaires pour faire de notre province le modèle par excellence en matière de fournitures et équipement médicaux, au Canada et dans le monde entier. »

Les trois entreprises suivantes se voient accorder un soutien financier :

Southmedic ― Établie à Barrie, l’entreprise Southmedic fabrique des appareils médicaux et distribue ses produits dans plus de 60 pays à travers le monde. La province lui accorde un financement de 1,8 million de dollars pour l’aider à réorganiser ses installations et sa production actuelles et à acheter de l’équipement de moulage. Grâce à ce nouvel équipement, l’entreprise sera en mesure de doubler sa production de masques à oxygène, de tripler sa production de masques ETCO2 ― des masques spécialisés qui servent à surveiller la respiration avant l’utilisation d’un ventilateur ― et de quadrupler sa production d’écrans oculaires et faciaux, pour aider à répondre aux besoins de la province en EPI. Ce financement contribuera également à ce que l’entreprise réaménage ses installations de production afin de permettre à ses employés de respecter l’écart sanitaire.

Sterling Industries ― Établie à Concord, l’entreprise Sterling Industries fabrique et assemble des dispositifs et sous-composants médicaux. La province lui accorde un financement de 1 023 325 dollars pour lui permettre de faire passer sa production hebdomadaire d’écrans faciaux de 200 000 à plus d’un million. Grâce à cette capacité accrue, Sterling Industries sera en mesure de livrer plus rapidement quelque 10 millions d’écrans faciaux à Santé Ontario.

SRB Technologies ― Établie à Pembroke, l’entreprise SRB Technologies produit des solutions d’éclairage de secours et enseignes de sortie auto-alimentées. La province lui accorde un financement de 59 889 dollars pour l’aider à convertir une partie de sa production de solutions d’éclairage de secours, normalement destinée aux secteurs du nucléaire, de l’aérospatiale, de la construction et de la défense, à la fabrication d’écrans faciaux de qualité médicale, qui seront fournis aux hôpitaux et foyers de soins de longue durée régionaux.

« Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les entreprises ontariennes ont fait preuve d’une collaboration, d’une résilience et d’une détermination remarquables pour affronter la crise, a souligné le ministre Fedeli. Bon nombre de nos innovateurs ont contribué à la production des fournitures médicales dont nous avons grand besoin. Alors que nous commençons à remettre en marche notre économie, j’encourage toutes les entreprises de la province à continuer à faire preuve d’innovation et à prendre connaissance de nos consignes de sécurité afin de protéger leur personnel dans le contexte actuel. »

Le 1er avril dernier, le gouvernement a lancé le fonds L’Ontario, ensemble, doté de 50 millions de dollars, pour appuyer la mise en œuvre de solutions proposées par des entreprises et des particuliers via le portail Web L’Ontario, ensemble et pour aider les entreprises à réorganiser leurs activités. Toutes les propositions reçues par le biais du portail sont examinées et classées par ordre de priorité afin de se concentrer sur celles qui peuvent répondre aux besoins les plus urgents et être mises en œuvre rapidement.

Le portail Web L’Ontario, ensemble a été lancé en mars 2020 dans le but de mobiliser les fabricants, entrepreneurs et innovateurs ontariens afin qu’ils appuient l’approvisionnement provincial en fournitures et équipement essentiels et contribuent ainsi à soutenir les travailleurs et travailleuses de première ligne dans la lutte contre la COVID-19.