La province se remet en marche mais les Ontariens doivent continuer à respecter les conseils de santé publique

Alors que le gouvernement remet la province en marche de manière prudente et progressive, il recommande fortement aux Ontariens et Ontariennes qui prennent les transports en commun, retournent au travail ou sortent faire des courses de continuer à respecter les conseils de santé publique, ces gestes barrières qui sont notre meilleure défense contre la COVID-19. Le ministère de la Santé a publié aujourd’hui à l’intention de la population des recommandations sur la manière de choisir le masque approprié, de le porter en public lorsque l’écart sanitaire ne peut être maintenu et de l’entretenir. Il a également défini des règles de sécurité supplémentaires pour les organismes provinciaux de transport en commun.

Le premier ministre Doug Ford était accompagné aujourd’hui de la vice-première ministre et ministre de la Santé, Christine Elliott, et de la ministre des Transports, Caroline Mulroney, pour fournir des détails à ce sujet.

« Maintenant que nous avons amorcé la première étape de notre cadre visant le déconfinement de la province, davantage de personnes retournent au travail, dans les magasins et les parcs et empruntent à nouveau les transports en commun, a déclaré le premier ministre Ford. J’exhorte la population ontarienne à continuer de respecter les recommandations de santé publique, notamment en maintenant l’écart sanitaire et en évitant tout rassemblement de plus de cinq personnes. Bien que nous fassions des progrès dans notre lutte contre la COVID-19, il subsiste des risques importants desquels nous devons impérativement nous protéger. J’invite chacun à jouer la carte de la sécurité et à se protéger afin de protéger les autres. »

Depuis le début de la pandémie, le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, le Dr David Williams, a recommandé aux gens de se laver les mains fréquemment, de rester chez eux s’ils se sentent mal, et de respecter l’écart sanitaire d’au moins deux mètres avec les personnes à l’extérieur de leur ménage. Maintenant que la province se remet en marche, le Dr Williams et d’autres experts en santé recommandent aux Ontariens et Ontariennes de porter un masque lorsque l’écart sanitaire ne peut être maintenu, comme dans les transports en commun ou dans les commerces et pharmacies où l’espace est restreint. Afin d’aider les gens et de réduire les risques de propagation de la COVID-19, le ministère de la Santé a publié les recommandations suivantes sur le port d’un masque :

Pour utiliser votre masque de la manière la plus sécuritaire possible, ajustez-le bien afin qu’il couvre votre nez et votre bouche, sans aucun espace non couvert. Utilisez un masque fait d’au moins deux couches de tissu à mailles serrées qui peut être nettoyé plusieurs fois sans perdre sa forme.

Les masques de qualité médicale comme les masques chirurgicaux et les masques N95 sont réservés au personnel de la santé et de première intervention, aux personnes qui dispensent des soins directs et à celles qui sont malades mais doivent quitter leur domicile pour des raisons essentielles, notamment pour accéder aux services de santé, aller chercher des médicaments ou faire l’épicerie.

Le port d’un masque est déconseillé aux enfants de moins de deux ans, aux personnes qui ont des difficultés respiratoires et à celles qui ne seraient pas en mesure de l’utiliser sans se faire aider.

« Si vous devez porter un masque, il est très important que vous en choisissiez un qui est adapté à votre situation, a expliqué la ministre Elliott. Les personnes qui prennent les transports en commun ou qui sortent de chez elles et ne sont pas en mesure de maintenir l’écart sanitaire devraient porter un masque non médical en tissu. Il est crucial de réserver les masques de qualité médicale pour nos travailleurs et travailleuses de la santé de première ligne, nos premiers intervenants et nos malades. »

Il est également recommandé à tous les employeurs et à leurs employés d’envisager le port d’un masque comme mesure de santé publique, en plus de respecter les règles obligatoires en matière de santé et de sécurité au travail.

Afin d’aider les organismes provinciaux de transport en commun à protéger leur personnel et les usagers dans le contexte de la pandémie, le ministère de la Santé recommande la mise en place des mesures suivantes dans les transports :

Le maintien d’un écart sanitaire d’au moins deux mètres en admettant moins de passagers et en installant des repères physiques entre les sièges

L’utilisation de masques, en particulier lorsque l’écart sanitaire ne peut être maintenu

La disponibilité de désinfectant pour les mains à base d’alcool à l’entrée et à la sortie des véhicules

La mise en place de barrières physiques comme des panneaux en plexiglas entre le conducteur et les passagers

L’amélioration du nettoyage, en particulier des surfaces fréquemment touchées.

« Les réseaux de transport en commun de l’Ontario soutiennent notre économie de manière essentielle et permettent aux gens de se rendre là où on a besoin d’eux pour remettre en marche notre province, a conclu la ministre Mulroney. La santé et le bien-être de tous les travailleurs et usagers du transport en commun sont une priorité absolue pour notre gouvernement. Nous allons travailler avec les organismes du secteur pour faire en sorte que nos trains, bus et métros puissent continuer à circuler en toute sécurité. »

Tous les Canadiens et Canadiennes restent légalement tenus de s’auto-isoler pour une période de 14 jours s’ils reviennent de l’étranger.

Le gouvernement et les experts en santé publique de l’Ontario continuent de surveiller attentivement les principaux indicateurs de santé publique sur la base des critères définis pour chaque étape du cadre visant le déconfinement de la province et ajusteront les mesures de santé publique au besoin.