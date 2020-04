Aujourd’hui, Stephen Lecce, le ministre de l’Éducation, a fait la déclaration suivante au sujet de la ratification des ententes centrales avec la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario (FEEO) et la Ontario Public School Boards’ Association (OPSBA), ainsi qu’avec les travailleurs en éducation de la FEEO et le Conseil des associations d’employeurs (CAE) :

« Je tiens à féliciter la FEEO, la OPSBA et le CAE pour la ratification des ententes centrales pour 2019-2022.

À l’instar des ententes conclues avec le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), l’Alliance des travailleuses et des travailleurs en éducation de l’Ontario (ATEO) et la Ontario English Catholic Teachers’ Association (OECTA), notre principal objectif était d’arriver à signer de bons accords avec les syndicats d’enseignants et de travailleurs en éducation, qui feront avancer les priorités des élèves et des parents.

Les enseignants et les travailleurs en éducation jouent un rôle crucial dans l’instauration de milieux d’apprentissage positifs où pourront évoluer les élèves des quatre coins de la province et ils créent un milieu sécuritaire et stimulant qui favorise l’épanouissement et l’apprentissage.

Notre gouvernement a démontré sa résolution inébranlable de conclure des ententes qui protégeront l’avenir de nos enfants et investiront dans leur potentiel. Nous avons maintenant conclu des ententes centrales de principe avec tous les syndicats et cinq d’entre elles ont déjà été ratifiées. »