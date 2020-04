Ontario Secures Critical Medical Equipment and Supplies (Bilingual)

The Ontario government continues to ensure that patients, frontline health care workers and first responders have the critical equipment and supplies they need to protect themselves during the COVID-19 outbreak. Over the last five days, more than 13 million surgical and procedural masks, 200,000 N95 respirator masks, and 38 ventilators have been delivered to Ontario’s pandemic stockpile warehouses.

Le gouvernement de l’Ontario continue de veiller à ce que les patients, les travailleurs et travailleuses de la santé de première ligne et le personnel de première intervention disposent de l’équipement et du matériel de soin essentiels pour se protéger tout au long de la lutte contre la pandémie de COVID-19. Au cours des cinq derniers jours, plus de 13 millions de masques chirurgicaux, 200 000 masques respiratoires N95 et 38 ventilateurs ont été livrés aux entrepôts de la réserve provinciale de gestion de la pandémie.