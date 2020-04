Les personnes de plus de 70 ans devraient s’isoler – Déclaration du médecin hygiéniste en chef

Aujourd’hui, le Dr David Williams, médecin hygiéniste en chef, a émis la déclaration suivante concernant la COVID-19 :

« Le gouvernement de l’Ontario continue de prendre des mesures fermes face au nouveau coronavirus 2019 (COVID-19) afin d’aider à contenir sa propagation et à protéger le public. Ces mesures sont sans précédent et je sais que vous êtes nombreux à déployer des efforts acharnés pour protéger votre famille, vos amis, vos voisins, vos clients et patients et toute la collectivité.

Nous devons toutefois en faire plus.

Nous avons tous un rôle à jouer pour réduire le risque de propagation de la COVID-19 et tout le monde doit obligatoirement y participer.

La vie de nombreux Ontariens et de nombreuses Ontariennes est entre vos mains, tout particulièrement celle des personnes les plus vulnérables de notre collectivité, et elle dépend des gestes que vous allez poser au cours des prochains jours et des prochaines semaines.

Je vous recommande fortement, ainsi qu’aux membres de votre ménage, de rester à la maison et n’en sortir que pour des raisons essentielles, telles que :

Accéder à des services de santé;

Aller à l’épicerie;

Aller chercher des médicaments à la pharmacie;

Promener vos animaux de compagnie, au besoin;

Aider les membres vulnérables de la collectivité à effectuer les tâches susmentionnées.

Dans la mesure du possible, vous devriez limiter au minimum ces sorties essentielles. Toutefois, lorsque vous êtes dans des lieux publics, vous devez suivre les consignes de distanciation physique en réduisant les occasions de vous exposer à d’autres personnes, outre celles qui habitent avec vous, en restant à deux mètres les uns des autres.

En raison du risque d’effets plus graves sur les aînés de l’Ontario, je recommande fortement aux personnes âgées d’au moins 70 ans de s’isoler à domicile. Cette mesure signifie qu’elles ne doivent pas quitter le domicile ni voir d’autres personnes si ce n’est pas réellement nécessaire. Si possible, ces aînés devraient solliciter des services seulement par téléphone ou par Internet, ou devraient demander à des amis, des membres de leur famille ou des voisins de faire les courses essentielles pour eux à l’extérieur du domicile. Cette mesure s’adresse également aux personnes dont le système immunitaire est affaibli ou qui ont des troubles de santé existants.

Comme nous le répétons sans cesse, il est essentiel que vous vous laviez les mains régulièrement (en utilisant un désinfectant pour les mains à base d’alcool si vous n’avez pas d’eau ni de savon), que vous respectiez l’étiquette en matière de toux et d’éternuement et que vous saluiez les autres personnes en évitant tout contact direct.

De plus, conformément à la consigne obligatoire donnée par le gouvernement fédéral, toutes les personnes qui reviennent d’un séjour à l’extérieur du pays doivent s’isoler à domicile pour une période de 14 jours dès leur retour au Canada. Ces personnes ne doivent pas aller au bureau, à l’épicerie ni faire une promenade à l’extérieur. Elles doivent également surveiller l’apparition de symptômes liés à la COVID-19 pendant 14 jours après leur retour au pays et doivent communiquer avec leur fournisseur de soins de santé ou TéléSanté Ontario (au 1 866 797-0000) si elles présentent des symptômes de la COVID-19.

Je demande également à tous et à chacun, que ce soit la famille, les voisins, des résidents ou des services dans la collectivité, d’examiner les façons dont vous pouvez vous aider les uns les autres pour que vous respectiez toutes ces consignes, afin de permettre aux aînés, aux membres vulnérables de la population et aux voyageurs de retour au pays de demeurer à domicile.

Le gouvernement continue d’appuyer tous les fournisseurs de soins de santé dévoués, ainsi que les travailleurs de première ligne, qui veillent au maintien de la santé et de la sécurité de tous les Ontariens et de toutes les Ontariennes.

N’oublions pas que nous avons tous l’obligation de réduire les risques de propagation de la COVID-19 aux membres de notre famille, à nos amis, nos voisins et la collectivité. Ne sous-estimez surtout pas les effets des gestes que vous posez dans le but de prévenir la propagation de ce virus.

Pour en savoir plus sur la COVID-19, y compris l’état actuel de l’éclosion, l’outil d’auto-évaluation en ligne visant à déterminer comment obtenir plus de soins, les mesures d’intervention de l’Ontario et la façon de s’isoler à domicile, consultez la page Web de l’Ontario sur la COVID-19.

Je vous remercie de vos efforts soutenus et de votre collaboration. »