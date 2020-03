La députée Rempel Garner demande la surveillance du système de pistage des téléphones cellulaires

Aujourd’hui, l’hon. Michelle Rempel Garner, la ministre du Cabinet fantôme responsable de l’Industrie et du Développement économique, a fait la déclaration suivante au sujet des récents reportages selon lesquels le gouvernement pourrait envisager d’utiliser des données de téléphonie cellulaire pour faire le suivi d’individus dans le cadre de la quarantaine et des efforts de suivi des contacts pendant la pandémie de COVID-19 :

« La nécessité de stopper la propagation de la COVID-19 est une urgence et l’utilisation des données de téléphonie cellulaire est de plus en plus courante chez les autorités de santé publique dans le monde entier pour identifier les épidémies, savoir où des gens se réunissent et suivre les déplacements des gens dont le test de dépistage s’est révélé positif.

« En réponse aux questions à savoir si le Canada prendrait des mesures similaires, Justin Trudeau n’a pas expressément écarté cette idée, disant que ‘’toutes les options sont sur la table’’.

« Cette spéculation pousse de nombreux Canadiens à se demander ce que ça pourrait signifier pour la protection de leur vie privée. Les données de géolocalisation sont extrêmement sensibles parce que même si elles sont anonymes, il est très facile d’identifier les gens avec cette information. Par exemple, l’endroit où une personne passe la nuit est presque certainement l’adresse de son domicile.

« C’est pourquoi je presse le gouvernement de prendre les mesures suivantes :

Faire preuve de transparence et dire aux Canadiens dans quelles circonstances le gouvernement envisagerait de prendre ces mesures ;

Travailler avec les partis de l’opposition pour assurer que des garanties strictes et des mesures de surveillance parlementaire sont en place avant d’utiliser une telle stratégie ;

Assurer aux Canadiens que cela ne sera fait qu’avec un consentement exprès et des limites strictes quant aux gens qui ont accès aux données, à quelles fins elles peuvent être utilisées, comment elles seront stockées de façon sécuritaire et pendant combien de temps ;

Définir précisément la portée de la collecte des données ;

Assurer que la collecte des données est temporaire, avec des dates de fin clairement définies.

« Même en période de crise, nous devons assurer l’équilibre entre le bien public et les droits à la vie privée fondamentaux. Il ne faut pas que l’utilisation de ces données devienne la norme. Je vais me battre pour assurer que Justin Trudeau est transparent sur tout plan visant à utiliser les données de téléphonie cellulaire pour faire le suivi des Canadiens, et pour assurer que des mesures de protection et de surveillance appropriées sont en place. »