Les élèves de l’ÉS Saint-Joseph participent à l’ensemencement du Lac Wawa

Pour une septième année consécutive, les élèves des cours d’éducation physique 9e et 10e années de l’École secondaire Saint-Joseph (Wawa) ont participé à l’ensemencement de deux lacs de la région.

Le 11 mars dernier, qu’accompagnés des enseignants Mme Valérie Lévesque, M. Michel Lemoyne, M. James Stewart et M. Mark Szekely, les élèves ont pu se rendre au lacs Wawa et Rod and Gun. Grâce à l’appui du ministère des Richesses naturelles et des Forêts, le groupe de l’ÉS Saint-Joseph a ensemencé 700 petites truites de lac dans le lac Wawa et 300 petites truites mouchetées dans le lac Rod and Gun! Après une marche sur la surface congelée des lacs, les élèves et les accompagnateurs ont déterminé un endroit spécifique pour effectuer l’ensemencement. Par la suite, les élèves ont utilisé la perceuse et les pics à glace afin de faire trois trous à une distance de 100 mètres un de l’autre. Les trous devaient être assez grands pour pouvoir assurer la relâche des truites.