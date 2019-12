L’Assemblée législative de l’Ontario adopte de poète officiel de l’Ontario à la mémoire de Gord Downie

Ce jeudi, l’Assemblée législative de l’Ontario a voté à l’unanimité l’adoption d’un projet de loi présenté par le député provincial néo-démocrate Percy Hatfield (Windsor-Tecumseh), afin de créer la charge de poète officiel de l’Ontario et d’établir ledit rôle en mémoire de Gord Downie, feu soliste du groupe The Tragically Hip — ce projet de loi ayant, tel que l’a souligné M. Guy Bourgouin, porte-parole néo-démocrate en matière d’Affaires francophones, une importance toute particulière pour les Franco-Ontarien.nes.

Légendaire et bien-aimé dans tout le pays, le chanteur du groupe originaire de Kingston, récipiendaire de nombreux prix Juno, Gord Downie était aussi un poète, dont l’œuvre avait été publiée. Dans ses dernières années, il avait été un courageux défenseur de la réconciliation avec les Premières Nations du Canada. Gord Downie est décédé en 2017, des suites d’une forme rare du cancer du cerveau.

« Je suis plus que ravi que l’Assemblée législative de l’Ontario ait choisi d’honorer la vie et le legs de Gord Downie en créant la charge de poète officiel de l’Ontario. Créer cette charge à la mémoire de Gord est un puissant hommage à ce que cet artiste intrinsèquement ontarien nous aura légué. Joindre le nom de Gord Downie à la charge de poète officiel est à la fois une manière de célébrer sa vie qu’une façon d’offrir une tribune de premier plan à la prochaine génération de poètes de l’Ontario », a affirmé M. Hatfield.

« Cet événement est particulièrement enthousiasmant pour la communauté francophone de l’Ontario, grâce au rôle important que joue la poésie dans la culture française et franco-ontarienne », a dit M. Guy Bourgouin, député provincial néo-démocrate de Mushkegoquk—Baie James. « Les poètes et musiciens franco-ontariens comme Paul Demers, auteur de l’hymne franco-ontarien ‘Notre Place’, verront certainement d’un bon œil les horizons ouverts par cette nouvelle charge de poète officiel de l’Ontario, qui porte en elle la promesse de répandre encore plus la renommée de notre culture et de notre communauté. »

Les personnes qui se succéderont au titre de poète officiel de l’Ontario seront responsables de promouvoir les arts et la littératie dans la province, en célébrant la province et ses peuples et en faisant en sorte que les poètes de l’Ontario soient mieux connus.

« Le poète officiel de l’Ontario agira comme ambassadeur ou ambassadrice de la littératie en Ontario, parcourant la province de long en large afin de diriger l’attention du public vers les grands créateurs et créatrices de poésie de l’Ontario, vers leurs poèmes, ainsi que vers la beauté de la poésie elle-même, et vers la valeur qu’elle représente dans notre société », a précisé M. Hatfield. « De plus, la personne remplissant la charge de poète officiel dirigera des ateliers, participera à des lectures de poésie, et encouragera les élèves à se familiariser activement avec la poésie dès qu’ils ou elles sont à l’école », a dit M. Hatfield.

Le député provincial de Windsor-Tecumseh a fait valoir que le gouvernement fédéral a déjà créé une charge de poète officiel, tout comme plusieurs autres provinces et un certain nombre de municipalités ontariennes.

« Les poèmes rédigés par les personnes qui rempliront la charge de poète officiel de l’Ontario transformeront les événements publics dans des expériences mémorables, qui nous inspireront longtemps et dont on se souviendra longtemps avec fierté. L’inauguration d’un hôpital, d’un pont, d’une bibliothèque ou d’un aréna, lorsqu’elle reçoit les honneurs que la poésie seule peut prodiguer, créera une atmosphère et un milieu où les citoyens et citoyennes sachent célébrer leur passé, puiser de la fierté dans le présent et ouvrir les grandes avenues de l’avenir. » — Mary Ann Mulhern, poète officiel de la Ville de Windsor

« La poésie de l’Ontario est l’une de ses plus grandes ressources, bien qu’elle ne soit pas la mieux connue. Des villes visionnaires de l’Ontario, tel que Windsor ou Toronto, ont été le fer de lance de la renaissance, aujourd’hui croissante et mondiale, de cet ancien rôle de poète officiel, instillant à cette mouvance un plus d’énergie. » — A. F. Moritz, poète officiel de la Ville de Toronto

« Dans les contrats et dans les assemblées législatives, la langue peut paraître du latin et sonner comme du charabia, mais l’importance de la poésie de Gord Downie et de ce projet de loi qui porte son nom, c’est le rappel que le plus important type de discours est celui qui nous unit, de cœur à cœur, aussi clair qu’un lancer frappé, aussi courtois qu’un baiser. Maintenant, tout comme Gord Downie l’a accompli dans ses chansons, les personnes qui se succéderont au titre de poète officiel de l’Ontario consacreront leurs efforts à la représentation poétique des sentiments, des expériences, des histoires qui relient tous les Ontariens et toutes les Ontariennes dans une communauté d’imagination et d’intelligence, de rêves et d’objectifs. » — George Elliott Clarke, septième poète officiel du Parlement du Canada (2016-17), quatrième poète officiel de la Ville de Toronto (2012-2015)