PM Carney Carney rencontre le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelenskyy

Le 16 juin 2026

Évian (France)

Aujourd’hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, en marge du Sommet des dirigeants du G7 de 2026 à Évian, en France.

Le premier ministre Carney a condamné fermement la dernière attaque de la Russie contre Kyiv, notamment la frappe contre le monastère de la Laure des grottes, un lieu sacré en Ukraine et dans le christianisme oriental.

Le premier ministre Carney a félicité le président Zelenskyy de poursuivre ses efforts en vue d’instaurer une paix juste et durable pour le peuple ukrainien, notamment au moyen de négociations directes. Les dirigeants ont discuté de la situation sur le terrain, notamment des remarquables victoires de l’Ukraine sur le champ de bataille et de sa résilience.

Le premier ministre a réaffirmé l’engagement continu du Canada à soutenir l’Ukraine et à maintenir la pression sur la Russie. Depuis le début de l’année, le Canada a fourni une aide militaire de 2,8 milliards de dollars à l’Ukraine, imposé des sanctions à plus de 3 400 personnes et entités ainsi qu’à plus de 600 navires afin de tenir la Russie responsable de ses actes, et renouvelé l’opération UNIFIER, permettant ainsi aux Forces armées canadiennes de poursuivre la formation des soldats ukrainiens.

Afin d’accroître la pression sur la Russie pour qu’elle négocie et de soutenir l’Ukraine en cette période critique de la guerre, le premier ministre a annoncé que le Canada imposait de nouvelles sanctions visant la flotte fantôme de la Russie, ses revenus énergétiques, son secteur de l’industrie de la défense et les acteurs de la désinformation. Cette série de sanctions visera au total 162 personnes, entités et navires – tous des éléments constitutifs de la machine de guerre de la Russie. Le premier ministre a également souligné les efforts déployés par le Canada pour établir la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience afin de fournir un financement pluriannuel à faible coût pour les initiatives en matière de défense, de sécurité et de résilience.

Le premier ministre Carney a souligné le soutien du Canada à l’égard de la reconstruction de l’Ukraine, notamment les occasions de tirer parti de l’expertise canadienne en matière d’énergie, d’infrastructures et de technologies propres, et il a rappelé l’importance de poursuivre les réformes afin de renforcer la résilience de l’Ukraine.

Les dirigeants ont discuté du renforcement des partenariats entre les industries de la défense des deux pays, notamment pour ce qui est des technologies de pointe, comme la production de drones. Le Canada et l’Ukraine mettront à profit notre expertise et nos atouts uniques pour renforcer les liens entre nos industries de la défense et créer plus d’emplois.

Le premier ministre Carney et le président Zelenskyy ont convenu de reste en contact étroit et régulier.