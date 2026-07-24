Déclaration commune des premiers ministres

Le 23 juillet 2026

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

« Aujourd’hui, les premiers ministres du Canada, des provinces et des territoires se sont réunis à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, pour discuter d’enjeux urgents avec lesquels le Canada doit composer et pour examiner les possibilités économiques importantes qui s’offrent à lui. Leurs discussions ont principalement porté sur les relations entre le Canada et les États-Unis, ainsi que sur les moyens de renforcer l’indépendance énergétique du Canada, de supprimer les obstacles au commerce intérieur et à la mobilité de la main-d’œuvre, et d’accroître l’efficacité des marchés du carbone au Canada. Il s’agissait de la 14e réunion des premiers ministres depuis mars 2025 et de la cinquième en personne. Ils restent unis dans leur objectif de bâtir un Canada fort, uni, prospère et résilient.

Les premiers ministres ont soulevé que des feux de forêt touchent de nombreuses régions du pays et ont remercié les pompiers, les premiers intervenants et le personnel des Forces armées canadiennes pour leurs efforts afin d’aider les communautés touchées.

Les premiers ministres ont poursuivi leurs échanges entamés le 21 juillet concernant la dernière d’une série de mesures commerciales unilatérales prises par les États-Unis, qui ont débuté par l’imposition par les États-Unis d’une série de droits de douane en violation directe de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM). Le premier ministre Carney a réitéré que le Canada était prêt à dialoguer avec les États-Unis dans l’intérêt mutuel des deux pays. Les premiers ministres ont rappelé l’importance d’une approche unifiée, celle d’Équipe Canada, et ont convenu de poursuivre leur collaboration afin de défendre les travailleurs, les agriculteurs, les entreprises et les familles canadiennes.

Le premier ministre Carney a fait le point sur de grands enjeux de politique étrangère et les derniers développements à l’échelle internationale, et a indiqué qu’il faut poursuivre la collaboration afin de renforcer les intérêts économiques et stratégiques du Canada à l’étranger. Il a également informé ses homologues des initiatives en cours visant à consolider et à diversifier les partenariats commerciaux, comme en témoigne la conclusion, par le nouveau gouvernement du Canada, de plus de 20 nouveaux partenariats économiques et de sécurité. Le gouvernement fédéral demeure déterminé à collaborer étroitement avec les provinces et les territoires afin que leurs intérêts et leurs priorités soient pleinement pris en compte dans les négociations commerciales actuelles et futures. Le premier ministre Carney a remercié ses homologues de leur contribution à l’établissement de partenariats économiques solides avec des pays du monde entier, notamment grâce aux quelque 140 missions commerciales menées par les provinces et les territoires depuis mars 2025. Les premiers ministres ont insisté sur l’importance des missions commerciales menées par les provinces et les territoires pour offrir de nouvelles possibilités aux entreprises canadiennes et favoriser la création d’emplois bien rémunérés pour les Canadiennes et les Canadiens.

Les premiers ministres ont convenu que, pour libérer tout le potentiel du Canada en tant que superpuissance énergétique, il faut recourir à une collaboration plus étroite et faire preuve d’un engagement urgent et accru de la part de tous les premiers ministres. La demande en électricité au Canada devrait doubler d’ici 2050, en raison de la croissance économique, du développement industriel, ainsi que de l’adoption croissante de l’intelligence artificielle et des technologies électrifiées. Les premiers ministres ont reconnu que l’ampleur de ce défi, ainsi que les possibilités qui en découlent, exige des mesures décisives pour mettre en place les infrastructures nécessaires à l’amélioration de l’abordabilité et au renforcement de la concurrence et de la sécurité énergétique.

Les premiers ministres ont salué les progrès réalisés afin de promouvoir les échanges énergétiques et la connectivité entre les provinces et les territoires, notant que la nouvelle Stratégie nationale d’électrification rendue publique par le gouvernement fédéral permettra de doubler la capacité du réseau canadien d’ici 2050 et d’assurer un approvisionnement en électricité propre, fiable et abordable dans tout le pays. Les premiers ministres ont noté les possibilités d’une collaboration plus étroite, entre les gouvernements intéressés, sur les interconnexions. Pour donner suite à leur ambition, les premiers ministres ont demandé à leurs ministres de l’Énergie de travailler ensemble à la mise en place d’interconnexions entre les réseaux d’électricité. Les premiers ministres des provinces et des territoires ont convenu de collaborer avec leurs partenaires concernés pour continuer de faire avancer les projets stratégiques qui favorisent une meilleure connectivité et parachever leurs projets d’interconnexions respectifs. Ils reconnaissent par le fait même qu’une électricité à prix juste est un important moteur de croissance économique à long terme, ce qui reste prioritaire pour tous les premiers ministres. Les premiers ministres ont aussi convenu de terminer les travaux préalables au développement, d’ici juillet 2027, de leurs projets d’interconnexions respectifs. Ils se sont mis d’accord pour qu’une première série de projets soit mise en chantier avant la fin de 2027 et pour que tous les autres le soient au plus tard à la fin de 2028, dans la mesure où les conditions de marché favorables sont rencontrées. Ils ont également reconnu qu’atteindre ces objectifs nécessitera un engagement soutenu envers les peuples autochtones.

Les premiers ministres ont fait part des progrès qu’ils ont accomplis récemment, depuis leur rencontre de janvier, pour renforcer le commerce intérieur et améliorer la mobilité de la main-d’œuvre, et ils se sont engagés à accélérer encore davantage ces travaux. Ils ont convenu que ces mesures étaient impératives pour libérer tout le potentiel économique canadien et que le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux devaient prendre des mesures transformatrices sans tarder. Les premiers ministres ont aussi affirmé leur appui à une collaboration continue afin d’accroître la capacité de former et de certifier les travailleurs de métiers spécialisés au Canada. Les premiers ministres ont convenu de parvenir à un accord de principe d’ici la fin de 2026 afin de faire adopter une loi type sur la reconnaissance mutuelle, dans l’objectif de créer un seul marché canadien et de favoriser la mobilité de la main-d’œuvre, en s’appuyant sur les éléments les plus bénéfiques des lois provinciales et territoriales existantes. Ils ont demandé au Comité du commerce intérieur de commencer immédiatement ces travaux et de faire régulièrement état de ses progrès aux premiers ministres.

Les premiers ministres ont convenu que, pour continuer de soutenir la concurrence dans l’économie mondiale, le Canada devait mobiliser des investissements dans les secteurs de l’énergie propre et de l’énergie conventionnelle. Ainsi, le Canada sera en mesure de répondre à la demande croissante à l’égard de l’énergie et des produits à faibles émissions de carbone. Ils ont aussi convenu que, pour renforcer la souveraineté et la sécurité énergétiques du Canada, les marchés du carbone dans le secteur industriel devaient être conçus pour promouvoir l’investissement, réduire les émissions au fil du temps et demeurer compétitifs à l’échelle internationale. À cette fin, les premiers ministres ont décidé de mettre sur pied un groupe de travail fédéral-provincial-territorial d’ici la fin de l’été pour explorer les différents modèles possibles pour relier les marchés du carbone au Canada. D’ici juillet 2027, le groupe de travail remettra un plan de travail détaillé aux premiers ministres pour établir les mesures subséquentes à prendre. Le premier ministre Carney s’est engagé à travailler avec les premiers ministres des provinces et des territoires pour mettre à jour le modèle de tarification du carbone et le parachever d’ici la fin de 2026.

Les premiers ministres ont pris note des progrès importants réalisés par le gouvernement fédéral pour renforcer le Code criminel de même que des efforts déployés par les provinces et les territoires pour favoriser la sécurité des communautés et doter les forces de l’ordre des outils dont elles ont besoin pour assurer la sécurité de la population canadienne. Ils ont par le fait même réaffirmé leur engagement à travailler de concert pour assurer la sécurité publique au Canada. Les premiers ministres ont accepté le Plan d’action fédéral-provincial-territorial pour des communautés plus sûres qui leur a été soumis par les procureurs généraux et les ministres de la Justice et de la Sécurité publique et ont réitéré leur engagement à collaborer à la protection de la population canadienne et à la sécurité des communautés.

Les premiers ministres ont également discuté des soins de santé et, dans un esprit de fédéralisme coopératif, ils demanderont à leurs ministres de la Santé et des Finances de discuter du financement à long terme et de la productivité du secteur.

Les premiers ministres ont convenu des avantages de leurs échanges réguliers et ont réaffirmé que leur coopération était profitable à l’ensemble de la population. Ils ont également convenu de continuer à se réunir régulièrement pour veiller à ce que des progrès concrets et significatifs soient réalisés en vue de relever les principaux défis et de saisir les possibilités qui se présentent aux Canadiennes et aux Canadiens. »