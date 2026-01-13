Le NPD exhorte le gouvernement à écouter la population et à prolonger la période de consultation pour la construction d’un dépôt géologique en profondeur

Le gouvernement libéral a lancé sa période de consultation pour présenter la description initiale du projet de construction d’un dépôt géologique en profondeur dans la Nation ojibway de Wabigoon Lake et le canton d’Ignace. Les dépôts géologiques en profondeur sont conçus pour contenir le combustible nucléaire usé sous terre pour un stockage à long terme, et ce projet est considéré comme le plus grand et le plus coûteux projet de gestion des déchets de l’histoire canadienne – avec des coûts s’élevant à plusieurs dizaines de milliards de dollars et une réalisation qui s’étendra sur plusieurs décennies. Malgré l’ampleur de ce projet, la fenêtre de consultation ne dure que jusqu’au 4 février 2026.

Le député néo-démocrate Alexandre Boulerice (Rosemont—La Petite-Patrie) insiste sur le fait que la tentative du gouvernement d’ignorer l’opinion publique crée des risques inutiles pour la communauté locale. « L’ampleur de ce projet est énorme, tout comme le risque pour les résidents d’Ignace et de la Nation ojibway de Wabigoon Lake. Précipiter ce projet avant que les gens aient même la chance d’en prende connaissance est un autre exemple classique des libéraux refusant de travailler avec les autres partis. Cela doit être résolu. »

La description initiale du projet compte plus de 1 200 pages, et bien que le gouvernement promette de tenir compte des commentaires du public, il est évident qu’il n’y a pas assez de temps pour que les gens puissent l’examiner correctement et identifier d’éventuels problèmes.

« C’est une solution simple que le gouvernement peut mettre en place : prolonger la période de consultation publique afin que la population puisse examiner et évaluer correctement ce projet. Le gouvernement a le pouvoir de corriger cela, la seule question est de savoir s’il le souhaite », ajoute Boulerice.