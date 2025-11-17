Breaking News

Mixed Curling Standings – November 17

Team Rank Wins G.P.
FAHRER, Tom 1 2 2
GLOVER, Justine 1 2 2
LESCHISHIN, Barb 1 2 2
BUCKELL, Chris 4 1 1
DUGGAN, Sarah 4 1 2
HUFF, Amanda 4 1 2
RAINVILLE, Heather 4 1 2
TERRIS, Tom 4 1 2
DERESKI, Daryl 9 0 1
HALL, Dave 9 0 1
HALL, Spencer 9 0 1
MORRISON, Matthew 9 0 2
TREMBLAY, Cheryl 9 0 2

Game Schedule for November 20th (1st Draw is at 6:30, 2nd at 8:00 p.m.):

Ice 1 Ice 2 Ice 3 Ice 4 BYE
RAINVILLE FAHRER GLOVER TREMBLAY
DUGGAN MORRISON LESCHISHIN
TERRIS BUCKELL S. HALL
HUFF D. HALL DERESKI

 

 

