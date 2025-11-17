Mixed Curling Standings – November 17

|Team
|Rank
|Wins
|G.P.
|FAHRER, Tom
|1
|2
|2
|GLOVER, Justine
|1
|2
|2
|LESCHISHIN, Barb
|1
|2
|2
|BUCKELL, Chris
|4
|1
|1
|DUGGAN, Sarah
|4
|1
|2
|HUFF, Amanda
|4
|1
|2
|RAINVILLE, Heather
|4
|1
|2
|TERRIS, Tom
|4
|1
|2
|DERESKI, Daryl
|9
|0
|1
|HALL, Dave
|9
|0
|1
|HALL, Spencer
|9
|0
|1
|MORRISON, Matthew
|9
|0
|2
|TREMBLAY, Cheryl
|9
|0
|2
Game Schedule for November 20th (1st Draw is at 6:30, 2nd at 8:00 p.m.):
|Ice 1
|Ice 2
|Ice 3
|Ice 4
|BYE
|RAINVILLE
|FAHRER
|GLOVER
|TREMBLAY
|DUGGAN
|MORRISON
|LESCHISHIN
|TERRIS
|BUCKELL
|S. HALL
|HUFF
|D. HALL
|DERESKI
