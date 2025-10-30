L’Ontario et la Première Nation de Webequie signent une entente historique pour ouvrir la voie au développement du Cercle de feu

Premier ministre Doug Ford, Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones et du Développement économique des Premières Nations et ministre responsable des partenariats économiques et communautaires dans le Cercle de feu, ainsi que le chef Cornelius Wabasse de la Première Nation de Webequie ont signé une entente de partenariat communautaire, qui permettra de stimuler le développement économique et accélèrera la construction de routes toutes saisons dans le Cercle de feu, tout en offrant des soutiens essentiels et des avantages communautaires à la Première Nation de Webequie.

« Cette entente historique représente une étape majeure dans notre plan visant à protéger l’Ontario, à réaliser la réconciliation économique avec les Premières Nations et à favoriser la prospérité dans le Nord de la province et partout en Ontario en libérant la région du Cercle de feu, a déclaré le premier ministre Doug Ford. Je tiens à remercier le chef Wabasse et la Première Nation de Webequie pour leur partenariat, qui nous permet de bâtir une économie plus compétitive, plus résiliente et plus autonome, capable de résister aux droits de douane et à toute autre pression. Nous avons maintenant besoin que le gouvernement fédéral collabore avec nous pour éliminer les dédoublements, afin que nous puissions amorcer la construction de ces routes dès le dégel de printemps. »

Pour appuyer le plan du gouvernement visant à protéger l’Ontario, l’entente prévoit un financement pour la Première Nation de Webequie pouvant atteindre 39,5 millions de dollars destinés aux infrastructures communautaires et aux services de soutien. Elle constitue une étape essentielle dans la planification et la construction de la route d’approvisionnement toutes saisons de Webequie vers le Cercle de feu. Dans le cadre de cette entente, la Première Nation de Webequie soumettra l’évaluation environnementale finale pour la route d’approvisionnement de Webequie au début de janvier 2026. Sous réserve des approbations et consultations requises, les travaux de construction de la route d’approvisionnement de Webequie débuteront en juin 2026, à condition que le gouvernement fédéral mette fin aux évaluations d’impact redondantes dans la région. Cette voie contribuerait à renforcer l’économie locale, à créer des emplois et à établir une chaîne d’approvisionnement sécurisée pour le secteur manufacturier, tout en assurant un lien essentiel au Cercle de feu.

« La route d’approvisionnement de Webequie est bien plus qu’une route — c’est une voie vers les possibilités, l’accès et la croissance façonnée par notre vision, a déclaré Cornelius Wabasse, chef de la Première Nation de Webequie. Cette entente avec l’Ontario représente une avancée importante dans nos efforts continus pour diriger un développement qui soutient le bien-être de notre communauté, renforce nos infrastructures, respecte le mode de vie de la Première Nation de Webequie et crée des retombées économiques durables pour notre population. »

Cette entente s’appuie sur plus d’une décennie de collaboration entre la province et la Première Nation de Webequie. La prochaine étape consistera à concevoir ensemble un modèle de partenariat pour orienter la planification, le développement et l’entretien de la voie toutes saisons qui est proposée. Cette approche tiendra compte des priorités environnementales définies dans l’évaluation menée par la Première Nation de Webequie, prendra en considération les intérêts liés à l’accès au territoire et recherchera une coordination avec le gouvernement fédéral.

« Cette entente historique témoigne de notre partenariat de nation à nation et du leadership du chef Wabasse et de la Première Nation de Webequie, a déclaré Greg Rickford. Nous écrivons un nouveau chapitre important de la réconciliation économique avec les Premières Nations en investissant dans les infrastructures, les services essentiels et l’accès routier à des projets patrimoniaux, comme le Cercle de feu. Grâce à ce partenariat, nous positionnons l’Ontario comme une puissance économique et un chef de file mondial du développement durable des minéraux critiques. »

L’investissement de 39,5 millions de dollars de l’Ontario répondra aux priorités communautaires urgentes identifiées par la Première Nation de Webequie, notamment en matière de santé mentale, de services sociaux et de construction d’un nouveau centre polyvalent intérieur destiné aux activités sportives, récréatives et sociales. En outre, le financement appuiera la création d’emplois locaux ainsi que l’acquisition de matériaux et d’équipement nécessaires pour amorcer les travaux préparatoires de la route vers le Cercle de feu. L’entente prévoit également la reconstruction et la modernisation de l’aéroport local, qui deviendra un carrefour régional de transport et permettra d’explorer d’autres routes toutes saisons qui relieront la Première Nation de Webequie au reste de la province.

Cette entente s’inscrit dans la stratégie globale du gouvernement visant à libérer le potentiel économique de la région du Cercle de feu, tout en veillant à ce que les Premières Nations et les collectivités du Nord bénéficient des retombées du développement des minéraux critiques par le biais de partenariats porteurs d’occasions économiques pour les générations à venir. Elle vient compléter l’entente pour la prospérité collective conclue avec la Première Nation d’Aroland et appuie la Stratégie ontarienne relative aux minéraux critiques, qui vise à établir une chaîne d’approvisionnement complète en minéraux critiques, extraits et transformés en Ontario par des travailleurs ontariens.