Déclaration concernant l’arrêt des opérations à l’usine de papier de Kapuskasing

Aujourd’hui, Mike Harris, ministre des Richesses naturelles, et Kevin Holland, ministre associé des Forêts et des Produits forestiers, ont publié la déclaration suivante :

« Notre gouvernement a travaillé en étroite collaboration avec Kap Paper dans le but de protéger les emplois à l’usine de papier de Kapuskasing. Il a consenti plus de 50 millions de dollars pour aider à couvrir les dépenses d’exploitation et fournir un soutien pour aider l’entreprise à établir un plan à longue échéance viable.

Nous avons continuellement poussé le gouvernement fédéral à venir à la table en tant que partenaire égal, à défendre les emplois canadiens en foresterie et traiter de manière juste les travailleur(se)s de l’industrie forestière ontarienne. Nous sommes profondément déçus que le gouvernement fédéral ne se soit pas joint à nous pour fournir le soutien immédiat nécessaire pour maintenir Kap Paper en opération, comme l’Ontario l’a fait de manière répétée jusqu’à maintenant.

En dépit du large soutien de l’Ontario, Kap Paper en est venu à la conclusion qu’il n’y a pas de moyen de parvenir à la viabilité à longue échéance sans aide financière importante continuelle. Notre gouvernement ne peut pas indéfiniment procurer cette aide sans le soutien actif et la participation du gouvernement fédéral.

Notre gouvernement se concentre sur le soutien aux travailleur(se)s affecté(e)s et à leur famille et continuera de travailler en étroite collaboration avec Kap Paper, les syndicats et les dirigeants locaux pour ce faire. Les programmes et des moyens de soutien provinciaux sont prêts à aider les travailleur(se)s affecté(e)s et nous avons déjà activé les Services de formation pour un réemploi rapide (SFRR). Nous espérons pleinement que le gouvernement fédéral se joindra à nous pour soutenir les travailleur(se)s du secteur forestier et nous continuerons de le faire.

Parmi les mesures ontariennes de soutien, on compte ce qui suit :

Centres Power d’intervention en matière d’emploi pour protéger les travailleurs ontariens (Centres POWER) – L’Ontario a investi vingt millions de dollars de plus cette année dans les Centres POWER qui peuvent être déployés dans des collectivités faisant face à une fermeture confirmée. Financés par la Province et mis sur pied par les syndicats, le personnel ou les associations d’employé(e)s ou les municipalités, ces centres fournissent aux personnes mises à pied un ensemble de services de soutien comme l’aide à la recherche d’emploi, des services conseils, des conseils financiers et des références à des programmes locaux de formation et d’Emploi Ontario.

Meilleurs emplois Ontario – L’Ontario a investi cette année 50 milllions de dollars de plus dans Meilleurs emplois Ontario (MEO), dotant ainsi l’organisme d’une somme totale de 137 millions de dollars. Le programme aide les personnes à se recycler dans des domaines en demande en procurant une aide financière pour couvrir les frais de scolarité, les frais de subsistance, les frais de garderie, les mesures de soutien aux personnes handicapées et autres dépenses.

Fonds pour le développement des compétences – L'Ontario a engagé 2,5 milliards de dollars dans le Fonds pour le développement des compétences, dont plus de 1,3 milliard de dollars ont déjà été investis pour former des travailleur(se)s dans toute la province. Depuis 2021, notre gouvernement a injecté plus de 131 millions de dollars dans le Nord de l'Ontario, dans des projets de formation et d'amélioration des compétences destinés aux métiers spécialisés, aux emplois manufacturiers, forestiers et plus.

Normes d'emploi et soutiens au revenu – Les travailleur(se)s de Kap Paper mis(es) à pied peuvent être admissibles à des indemnités de cessation d'emploi et de départ en vertu de la Loi sur les normes d'emploi. Elles et ils peuvent obtenir des renseignements à l'adresse Votre guide de la Loi sur les normes d'emploi | ontario.ca ou par l'intermédiaire du Centre d'information sur les normes d'emploi, au 1 800-531-5551. Pour les personnes en difficultés financières, une aide additionnelle est disponible par l'intermédiaire du programme Ontario au travail et le bureau de Kapuskasing de Service Canada peut aider les travailleur(se)s à accéder à l'Assurance emploi.

Emploi Ontario – Fourni à l'échelle locale par le Collège Boréal, le gestionnaire de système de services du Nord-Est de l'Ontario d'Emploi Ontario est disponible pour aider les travailleur(se)s de Kap Paper mis(es) à pied à se chercher un emploi, à se former et à se renseigner sur les ouvertures d'emploi.

Programme d'aide aux collectivités affectées par les barrières tarifaires – La fonction de ce programme est d'aider les collectivités à faire face aux défis économiques considérables causés par les perturbations commerciales originant des États-Unis. Doté de 40 milllions de dollars, il soutiendra les gouvernements municipaux, les organismes de développement économique, les incubateurs d'entreprises et les associations industrielles.

Devant les tarifs des É.-U. et l’augmentation des droits sur le bois d’oeuvre, l’Ontario s’est de manière répétée porté à la défense des travailleur(se)s et des entreprises du secteur forestier en faisant des investissements records pour aider le secteur à diversifier ses opérations et s’étendre dans de nouveaux marchés. Parmi ces mesures, on compte ce qui suit :

Un investissement additionnel de 10 millions de dollars pour aider les scieries à concurrencer dans un marché mondial changeant.

Plus de 72 millions de dollars par l’intermédiaire du Programme d’investissement et d’innovation dans le secteur forestier pour aider les entreprises forestières de l’Ontario à améliorer la productivité, accroître l’innovation, étendre les marchés et renforcer les économies régionales ainsi que les chaînes d’approvisionnement

Près de 50 millions de dollars par l’intermédiaire du Programme ontarien d’utilisation de la biomasse forestière dans des projets visant à augmenter la récolte de bois ainsi qu’à trouver de nouvelles utilisations et de nouveaux marchés pour le bois de l’Ontario.

Vingt millions de dollars de plus cette année au Programme provincial de financement des routes forestières, portant ainsi le financemement provincial total à plus de 79 millions de dollars cette année.

Près de 3 millions de dollars à l’éducation, la recherche et la formation concernant la construction en bois sous la direction d’organismes comme le Conseil canadien du bois et le Canadian Wood Construction Research Network afin de soutenir la construction en bois.

Plus de 1,5 million de dollars pour la construction d’immeubles éducationnels incorporant le bois massif au collège George Brown et à l’université de Toronto.

Plus de 750 000 $ à FPInnovations pour soutenir la recherche et la mise à l’essai de matériaux de construction à base de bois et le développement de ressources techniques.

Plus de 300 000 $ pour aider l’institut du bois massif de l’université de Toronto à développer des moyens d’utiliser plus de bois sous-utilisé dans la construction en bois à l’aide de techniques avancées et étudier le déploiement de logement modulaire pour maximiser les bénéfices environnementaux et économiques.

Près de 35 millions de dollars par l’intermédiaire du programme Avantage énergétique pour le Nord pour atténuer les effets des tarifs d’électricité sur les entreprises du secteur forestier.

L’Ontario continue d’offrir un important soutien, mais ne peut pas continuer de le faire seul. Nous avons à maintes reprises demandé au gouvernement fédéral de prendre des mesures immédiates pour soutenir les travailleur(se)s et les entreprises dans ce secteur vital et nous continuerons de le faire. »