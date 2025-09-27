L’Ontario investit 30 millions de dollars supplémentaires pour protéger les travailleurs forestiers

Le gouvernement de l’Ontario investit 30 millions de dollars supplémentaires pour soutenir les entreprises, les travailleurs et les collectivités qui dépendent du secteur forestier de la province. Ce financement permettra de construire et d’entretenir davantage de chemins d’accès forestiers et d’apporter un soutien immédiat aux scieries de l’Ontario afin qu’elles trouvent de nouveaux marchés pour leurs copeaux de bois. Dans le cadre du plan du gouvernement visant à protéger l’Ontario, ces investissements renforceront le secteur forestier de la province, créeront des emplois et augmenteront la compétitivité du secteur face à l’augmentation des droits de douane américains sur le bois d’œuvre résineux et à la menace de tarifs douaniers.

« La foresterie est un pilier de notre économie et les entreprises du secteur forestier sont le fondement de communautés fortes et prospères dans tout l’Ontario, » a déclaré Kevin Holland, ministre associé des Forêts et des Produits forestiers. « Notre gouvernement soutient le secteur forestier de notre province afin de garantir sa résilience et sa solidité face aux menaces commerciales des États-Unis, et nous appelons le gouvernement fédéral à se joindre à nous pour défendre les travailleurs forestiers de l’Ontario. »

Un montant supplémentaire de 20 millions de dollars est investi dans le cadre du Programme provincial de financement des chemins forestiers, ce qui porte le financement total du gouvernement pour ce programme à plus de 79 millions de dollars cette année. Le réseau routier forestier de la Couronne offre aux entreprises un accès sûr et fiable pour la récolte et le transport du bois. Il est également utilisé par les résidents locaux, les chasseurs, les pêcheurs et les touristes, ce qui soutient les économies liées aux loisirs et au tourisme dans le nord.

Le gouvernement apporte également un soutien immédiat aux scieries en investissant 10 millions de dollars dans le Programme ontarien de soutien aux scieries pour les copeaux de bois. Ce financement apporte un soutien immédiat aux scieries pendant qu’elles trouvent de nouveaux marchés innovants pour leurs copeaux de bois, tels que la production d’énergie ou les alternatives aux plastiques à usage unique. Cela contribuera à protéger les travailleurs des scieries de l’Ontario tout en aidant le secteur à s’adapter, à être compétitif et à se développer sur un marché mondial en mutation.

« L’annonce d’aujourd’hui n’est qu’un exemple supplémentaire des investissements records que l’Ontario réalise pour protéger les travailleurs qui dépendent des emplois bien rémunérés du secteur forestier, » a déclaré Mike Harris, ministre des Richesses naturelles. « Nous avons toujours soutenu le secteur forestier, et ces 30 millions de dollars supplémentaires de financement provincial contribueront à bâtir un secteur forestier plus fort, plus adaptable et plus résilient en Ontario. »

Ces investissements s’inscrivent dans le prolongement des mesures énergiques prises par l’Ontario depuis 2018 pour renforcer le secteur forestier afin d’aider les entreprises à se développer sur de nouveaux marchés, de promouvoir l’innovation et de réaliser des investissements ciblés qui rendent l’industrie plus compétitive et plus résiliente. Cela comprend plus de 72 millions de dollars dans le cadre du Programme d’investissement et d’innovation dans le secteur forestier et près de 50 millions de dollars dans le cadre du Programme de la biomasse forestière.

Alors que l’Ontario continue d’intensifier son soutien provincial, la province demande au gouvernement fédéral de se joindre à elle pour soutenir les travailleurs et les entreprises de ce secteur vital et veiller à ce que l’Ontario reçoive sa juste part du soutien fédéral à la foresterie.