Poilievre – Des peines sévères pour les incendiaires

14 août 2025

Aujourd’hui, l’honorable Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur du Canada, a fait la déclaration suivante appelant le gouvernement à adopter des peines sévères pour les incendiaires :

« Des communautés partout au Canada sont dévastées par les incendies. De Terre-Neuve à la Colombie-Britannique en passant par les Prairies, des maisons ont été détruites, des églises incendiées et des familles évacuées. Trop souvent, ces incendies ne sont pas seulement des catastrophes naturelles, mais des actes criminels.

« Un homme de Terre-Neuve a été accusé aujourd’hui d’avoir allumé trois incendies dans le centre-ville de St. John’s tôt mercredi matin. Parallèlement, 100 maisons ont été détruites par des feux de forêt dans la communauté de Conception Bay North.

« Après près d’une décennie au pouvoir, les libéraux, désormais dirigés par Mark Carney, ont facilité la libération de criminels dangereux. Ils ont abrogé les peines d’emprisonnement obligatoires. Ils ont instauré la libération sous caution automatique. Et maintenant, les incendiaires peuvent détruire des vies et dormir dans leur propre lit dès le lendemain.

« Le député conservateur Marc Dalton a déjà présenté le projet de loi C-411, la “Loi contre les incendies criminels”, qui prévoit des peines minimales pour toute personne reconnue coupable d’avoir commis un incendie criminel dans un lieu de culte. Les conservateurs ont également souligné la nécessité d’imposer des peines plus sévères aux extorqueurs qui commettent des incendies criminels.

« Les conservateurs demandent au gouvernement libéral de renverser ses politiques imprudentes et laxistes en matière de criminalité. Nous sommes favorables à l’instauration de peines d’emprisonnement obligatoires pour toute personne reconnue coupable d’incendie criminel, sans détention à domicile ni libération anticipée. Les contrevenants devraient être passibles d’une peine minimale de cinq ans d’emprisonnement pour une première infraction et d’une peine minimale de sept ans pour une récidive. Ceux qui prennent pour cible des lieux de culte ou des espaces communautaires devraient être passibles de peines encore plus longues.

« Les Canadiens méritent la sécurité. Les incendiaires méritent la prison. Sous le leadership des conservateurs, c’est ce qu’ils auront. »