Poilievre dévoile la Loi sur la souveraineté du Canada

7 août 2025

Aujourd’hui, Pierre Poilievre a dévoilé la Loi sur la souveraineté canadienne et son plan d’action, qui vise à contrer les tarifs douaniers illégaux imposés par des pays étrangers et à remettre le Canada au travail.

En cette période d’incertitude mondiale, le Canada doit être fort, uni et prêt à bâtir. « La Loi sur la souveraineté canadienne nous unit pour défendre notre pays, nos travailleurs et notre souveraineté », a déclaré Poilievre. « Nous sommes prêts à travailler avec tous, quel que soit leur parti, pour y parvenir. »

Au cours des dernières semaines, le président Trump a imposé une série de nouveaux tarifs douaniers sur des exportations canadiennes clés. Ces tarifs sont injustes, illégaux et profondément préjudiciables aux travailleurs, aux entreprises et aux économies des deux côtés de la frontière.

« Soyons clairs : c’est le président Trump qui impose ces tarifs douaniers aux Canadiens, mais c’est Mark Carney qui a promis aux Canadiens qu’il saurait “s’y prendre avec lui” et “gagner” », a poursuivi Poilievre.

Le premier ministre a dit aux Canadiens qu’il obtiendrait une entente au G7, puis une entente avant le 21 juillet, puis avant le 1er août. Aujourd’hui, le Canada n’a ni entente ni échéancier pour en conclure une. Le premier ministre est responsable des attentes qu’il a créées. Il est temps que le gouvernement libéral cesse de parler et passe à l’action.

« L’ambition, c’est rejeter la tyrannie du statu quo – je sais que le premier ministre est d’accord », a déclaré Poilievre. Le soir des élections, Mark Carney a déclaré : « Nous devrons voir grand et agir encore plus grand. Nous devrons faire des choses que nous pensions impossibles à une vitesse que nous n’avons pas vue depuis des générations. »

Les conservateurs veilleront à ce que les actions du premier ministre Carney soient à la hauteur de ses paroles ambitieuses.

C’est pourquoi, aujourd’hui, Pierre Poilievre a annoncé la Loi sur la souveraineté canadienne, qui demande au gouvernement de :

1. Abroger les lois libérales anti-développement :

Le projet de loi C-69 , qui a rendu presque impossible la construction de pipelines et de mines.

, qui a rendu presque impossible la construction de pipelines et de mines. Le projet de loi C-48 , qui a interdit les pétroliers sur la côte ouest du Canada.

, qui a interdit les pétroliers sur la côte ouest du Canada. La taxe carbone industrielle , qui augmente le coût de tout pour tous les Canadiens.

, qui augmente le coût de tout pour tous les Canadiens. Le plafond sur le pétrole et le gaz qui tue les emplois.

qui tue les emplois. L’obligation de vendre des véhicules électriques , qui augmentera de 20 000 dollars le prix d’une voiture à essence.

, qui augmentera de 20 000 dollars le prix d’une voiture à essence. L’interdiction des plastiques , qui bloque le développement.

, qui bloque le développement. La loi libérale sur la censure visant les entreprises énergétiques, qui empêche les producteurs de défendre leur travail et de promouvoir l’énergie canadienne.

2. Récompenser ceux qui bâtissent

Instaurer la baisse d’impôt pour le réinvestissement au Canada d’abord , afin d’éliminer la taxe sur les gains en capital pour les réinvestissements au Canada.

, afin d’éliminer la taxe sur les gains en capital pour les réinvestissements au Canada. Verser des primes de libre-échange aux gouvernements provinciaux qui ouvrent leurs marchés à leurs concitoyens canadiens.

3. Protéger l’innovation canadienne

Exiger de la ministre de l’Industrie qu’elle présente au Parlement des plans visant à empêcher que les inventions, les découvertes et les innovations canadiennes ne soient vendues à d’autres pays. Nous devons disposer d’une souveraineté économique dans une économie moderne qui repose de plus en plus sur des biens immatériels, comme la propriété intellectuelle.

En plus de la Loi, nous devons faire avancer rapidement les projets. Cette nouvelle Loi, combinée aux pouvoirs extraordinaires dont dispose le gouvernement libéral, signifie qu’il n’a plus aucune excuse pour bloquer les projets. Les conservateurs lancent un appel à l’action pour que les travaux commencent au moins sur :

Deux grands pipelines

Une route vers le Cercle de feu

Un nouveau projet de GNL en terrain vierge

Tout cela avant le 14 mars, date du premier anniversaire de l’entrée en fonction de Carney.

Ces projets permettront d’acheminer l’énergie canadienne vers les marchés, de créer des emplois et de renforcer notre souveraineté. Le gouvernement libéral doit y parvenir tout en respectant les droits des Autochtones, conformément à l’article 35 de la Loi constitutionnelle.

Les conservateurs réitèrent leur offre permanente d’aider le gouvernement libéral à obtenir le meilleur accord possible pour le Canada, à regagner l’accès au marché américain et à supprimer les tarifs douaniers. Bien que cette offre n’ait pas encore été acceptée, elle reste valable.

Les conservateurs présenteront une motion lors de la session d’automne du Parlement et encourageront tous les partis à adopter la Loi dès que possible.

« C’est un test de leadership », a conclu Poilievre. « Je demande au premier ministre Carney de tenir sa promesse, de bâtir à une échelle que nous n’avons pas vue depuis des générations et de travailler avec les conservateurs pour rétablir la souveraineté du Canada face aux menaces américaines. »