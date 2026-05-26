PM Carney s’entretient avec le président d’Israël, Isaac Herzog

Le 25 mai 2026

Ottawa (Ontario)

Aujourd’hui, le premier ministre Mark Carney s’est entretenu avec le président d’Israël, Isaac Herzog.

Le premier ministre a réaffirmé que le traitement scandaleux infligé aux civils, y compris à des citoyens canadiens, à bord de la flottille en route vers Gaza était inacceptable, et il a appelé à la tenue d’une enquête indépendante. Il a fermement condamné les propos tenus par le ministre israélien de la Sécurité publique, Itamar Ben-Gvir, et a souligné qu’il fallait assurer la protection de tous les civils et le respect de la dignité humaine partout et en tout temps.

Le premier ministre a réitéré le soutien indéfectible du Canada en faveur d’une solution négociée à deux États, à savoir un État palestinien indépendant, viable et souverain, vivant côte à côte avec l’État d’Israël dans la paix et la sécurité.

Au cours de l’entretien, le premier ministre Carney a réaffirmé le soutien du Canada à la sécurité d’Israël et à son droit de se défendre conformément au droit international. Dans ce contexte, il a souligné qu’il était impératif de protéger les civils ainsi que les infrastructures civiles et énergétiques.

Les dirigeants se sont penchés sur le conflit au Moyen-Orient. Le premier ministre a fait valoir qu’il était impératif de désamorcer les tensions dans la région. Il a aussi indiqué qu’il fallait rétablir un véritable dialogue entre toutes les parties et préserver la stabilité des corridors maritimes essentiels, notamment le détroit d’Ormuz. Il a évoqué la crise à Gaza, affirmant que la situation humanitaire restait catastrophique, et a appelé à rétablir immédiatement un accès sans entrave à l’aide humanitaire. Il a également réaffirmé l’opposition du Canada à l’expansion illégale des colonies israéliennes, aux violences commises par les colons en Cisjordanie et aux actes de violence perpétrés contre les civils palestiniens. En ce qui concerne le Liban, les dirigeants ont salué les efforts renouvelés visant à faire progresser le dialogue. Le premier ministre s’est dit préoccupé par le déplacement de civils et la crise humanitaire qui en résulte dans le sud du Liban, et il a indiqué que la poursuite de la paix et de la stabilité doit rester l’objectif clair et commun de toutes les parties concernées.

Les dirigeants ont discuté de la résurgence dévastatrice de l’antisémitisme partout dans le monde. Le premier ministre a évoqué les mesures prises par le Canada, notamment l’adoption de lois et l’octroi de fonds destinés à la sécurité communautaire, pour lutter contre la haine, combattre l’antisémitisme avec toute la rigueur de la loi et protéger les communautés juives.

Les dirigeants ont convenu de rester en contact étroit.