POITRAS, Anne-Marie

N ous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Anne-Marie Poitras (née Giasson), à l’âge de 81 ans le samedi 8 juin 2025 à l’hôpital Lady Dunn de Wawa.

Elle laisse dans le deuil sa fille Line Poitras de Dubreuilville. Également, elle laisse derrière elle, ses sœurs, ses frères ainsi que ses belles-sœurs et beaux-frères: Cécile Giasson (Serge Lagacé), Véronique Giasson (Florian Barrest), Mario Giasson (Nancy Morisette), Raynald Giasson, Danielle Giasson (Yves Demers) et Stéphane Giasson (Denise Lepage). Elle fut précédée dans la mort par son époux feu Fernand Poitras, sa mère feu Lilia Savoie et son père feu Arsène Giasson ainsi que son frère feu Gérard Giasson et sa sœur feu Thérèse Giasson. Aussi, elle laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Poitras: feu Pierre-Paul Poitras, feu Alphonse Poitras (Lisa Cormier), Blanche-Yvette Poitras (feu Gérard Roy), Jacqueline Poitras (Richard Smith), Arthur Poitras (Joceline Lévesque), Gérald Poitras (Linda Bossé), Maurice Poitras (Nicole Gendron), feu Rosaire Poitras, feu Joseph Poitras, Éric Poitras (Linda Cormier) et Michel Poitras (Mario Roussy). Elle laisse derrière elle, plusieurs neveux et nièces qu’elle aimait beaucoup.

La famille recevra parents et amis à l’église Sainte-Cécile de Dubreuilville, le samedi 26 juillet 2025, à 10h00. Les funérailles seront célébrées à 11h00. Les cendres seront ensuite déposées au cimetière de Sainte-Florence à Matapédia.

En la mémoire de Anne-Marie, la famille apprécierait les dons envers l’église Ste-Cécile de Dubreuilville.

W e regret to announce the passing of Mrs. Anne-Marie Poitras (née Giasson), at the age of 81, on Saturday, June 8, 2025, at the Lady Dunn Hospital in Wawa.

She is missed by her daughter, Line Poitras of Dubreuilville. She is also survived by her sisters, brothers, as well as sisters-in-law and brothers-in-law Cécile Giasson (Serge Lagacé), Véronique Giasson (Florian Barrest), Mario Giasson (Nancy Morisette), Raynald Giasson, Danielle Giasson (Yves Demers), and Stéphane Giasson (Denise Lepage). She was predeceased by her husband, the late Fernand Poitras, her mother, the late Lilia Savoie, her father, the late Arsène Giasson, her brother, the late Gérard Giasson, and her sister, the late Thérèse Giasson. She is also missed by her brothers-in-law and sisters-in-law from the Poitras family: the late Pierre-Paul Poitras, the late Alphonse Poitras (Lisa Cormier), Blanche-Yvette Poitras (the late Gérard Roy), Jacqueline Poitras (Richard Smith), Arthur Poitras (Joceline Lévesque), Gérald Poitras (Linda Bossé), Maurice Poitras (Nicole Gendron), the late Rosaire Poitras, the late Joseph Poitras, Éric Poitras (Linda Cormier), and Michel Poitras (Mario Roussy). She also leaves behind many nieces and nephews whom she loved dearly.

The family will receive friends and relatives at Sainte-Cécile Church in Dubreuilville on Saturday, July 26, 2025, at 10:00 a.m. The memorial mass will be held at 11:00 a.m. Her ashes will then be interred at the Sainte-Florence Cemetery in Matapédia.

In memory of Anne-Marie, the family would appreciate donations to the Ste-Cécile Church of Dubreuilville.