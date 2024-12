Fin de la construction du projet énergétique dirigé par des Autochtones le plus important de l’histoire de l’Ontario

Le gouvernement de l’Ontario et Wataynikaneyap (Watay) Power célèbrent la fin de la construction du projet de transport d’électricité de Watay Power, le projet de branchement au réseau dirigé par des Autochtones le plus important de l’histoire de l’Ontario. Watay Power a construit environ 1 800 kilomètres de nouvelles lignes de transport d’électricité qui permettront de brancher plus de 18 000 personnes de 16 communautés éloignées des Premières Nations au réseau provincial, mettant fin à leur dépendance aux génératrices diesel onéreuses et bruyantes.

« Nous sommes fiers de soutenir Wataynikaneyap Power dans le cadre du projet énergétique dirigé par des Autochtones le plus important de l’histoire de notre province, alors que nous élargissons notre réseau pour offrir de l’électricité fiable, abordable et propre à certaines des communautés les plus éloignées de la province », a déclaré Stephen Lecce, ministre de l’Énergie et de l’Électrification. « Tandis que ce projet imprime déjà sa marque, ayant permis la création d’emplois bien payés dans le Nord, il laissera en héritage de nouvelles possibilités pour les communautés autochtones, comme de nouveaux logements et services communautaires et de nouvelles écoles. »

La construction de la ligne étant maintenant terminée, les Premières Nations ci-dessous ont été branchées au réseau d’énergie propre de l’Ontario : Première Nation de Wawakapewin, Première Nation de Kasabonika Lake, Première Nation du lac Wunnumin, Première Nation de Sandy Lake, Première Nation de Sachigo Lake, Première Nation de Deer Lake, Première Nation Kitchenuhmaykoosib Inninuwug, Première Nation de Wapekeka, Première Nation de Pikangikum, Première Nation du lac Caribou Nord, Première Nation de Kingfisher Lake et Première Nation de Bearskin Lake.

En 2025, la Première Nation de Muskrat Dam, la Première Nation de Poplar Hill, les Premières Nations de North Spirit Lake et de Keewaywin seront également branchées au réseau d’énergie propre de l’Ontario.

« Cette étape est un moment pour célébrer l’achèvement du projet énergétique dirigé par des Autochtones le plus important et le plus ambitieux de l’histoire de l’Ontario », s’est réjoui Sam Oosterhoff, ministre associé des Industries à forte consommation d’énergie. « On retiendra de ce projet l’héritage qu’il laisse : les nouvelles possibilités qu’il crée pour les Premières Nations dans leurs communautés, qu’il s’agisse de logements, d’emplois ou de soins communautaires. Notre gouvernement est fier d’avoir soutenu le leadership et la vision de Wataynikaneyap Power et des communautés des Premières Nations qui ont rendu cette réalisation possible. »

Plus de 5 000 travailleurs ont contribué au projet de transport d’électricité de Watay Power, y compris près de mille personnes des communautés de Premières Nations du Nord. Grâce à l’élimination du diesel pour la production d’électricité, on estime que le projet permettra de supprimer 6,6 millions de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre par an, soit l’équivalent du retrait de près de 35 000 voitures de la circulation.

« L’achèvement de ce projet marque la réussite des Premières Nations qui ont travaillé ensemble sans relâche pendant 35 ans pour brancher les communautés au réseau de transport d’électricité », a déclaré Margaret Kenequanash, chef de la direction de Wataynikaneyap Power. « Bien avant le début de ce projet en 2008, les Premières Nations de la région ont convenu de travailler sur l’énergie et d’en faire une question régionale. Pour posséder les infrastructures de notre patrie et bâtir une fondation solide pour nos générations futures, ce travail s’est révélé un succès et doit se poursuivre. »