Toutes les épiceries et les grandes surfaces en Ontario peuvent désormais vendre des boissons alcoolisées

Dans le cadre de la dernière étape du plan du gouvernement visant à offrir aux Ontariens plus de choix et de commodité, toutes les épiceries titulaires de permis et les grandes surfaces peuvent désormais vendre de la bière, du vin, du cidre et des prêts-à-boire, y compris en grands formats d’emballages.

« Nous avons promis aux Ontariens de leur offrir plus de choix et de commodité pour l’achat et la vente de boissons alcoolisées. Et avec l’expansion annoncée aujourd’hui, nous avons tenu notre promesse, » a déclaré le premier ministre Doug Ford. « Cette dernière phase d’expansion créera de nouvelles occasions pour les détaillants de toutes tailles ainsi que pour les producteurs ontariens de bière, de vin, de cidre et de prêts-à-boire. J’espère que chacun aura l’occasion de découvrir l’un de ces formidables produits fabriqués en Ontario et d’en profiter de manière responsable. »

Le gouvernement de l’Ontario a tenu son engagement d’élargir le marché des boissons alcoolisées dans la province plus tôt que prévu. Désormais, chaque dépanneur, épicerie et grande surface titulaires de permis en Ontario peut vendre de la bière, du cidre, du vin et des prêts-à-boire, s’il le souhaite. L’expansion graduelle a débuté cet été :

Depuis le 18 juillet 2024; jusqu’à 450 épiceries autorisées à vendre de la bière, du cidre ou du vin peuvent maintenant vendre des prêts-à-boire, y compris en grands formats d’emballage.

Depuis le 5 septembre 2024; tous les dépanneurs admissibles peuvent vendre de la bière, du cidre, du vin et des prêts-à-boire.

Depuis le 31 octobre 2024; tous les supermarchés et les grandes surfaces admissibles peuvent vendre de la bière, du cidre, du vin et des prêts-à-boire, y compris en grands formats d’emballage.

Avec ce déploiement, le gouvernement a rendu le marché des boissons alcoolisées en Ontario plus accessible pour les consommateurs. Les détaillants et les entreprises ont davantage de contrôle sur la décision de vendre ou non ces types de boissons, ainsi que sur les modalités et le moment de leur vente.

« L’expansion d’aujourd’hui concrétise l’engagement de notre gouvernement à offrir aux Ontariens les mêmes choix et la même accessibilité que ceux disponibles ailleurs au Canada. Il s’agit d’une étape importante tant pour les détaillants d’aliments que pour les consommateurs, alors que nous poursuivons la modernisation du marché des boissons alcoolisées en Ontario », a déclaré Peter Bethlenfalvy, ministre des Finances. « Notre vision d’un meilleur marché est devenue une réalité grâce au soutien des détaillants, des producteurs locaux et des travailleurs de l’industrie des boissons alcoolisées, ainsi que de la population et des entreprises de toute la province. »

Pour aider les consommateurs à trouver des détaillants et des producteurs locaux, la province a lancé une carte interactive permettant aux utilisateurs de rechercher des détaillants ouverts. Cela comprend plus de 1 000 brasseries, vignobles, boutiques de vin et distilleries de l’Ontario, ainsi que d’autres points de vente de proximité tels que les comptoirs express LCBO, The Beer Store et les supermarchés titulaires de permis, qui offrent une variété de produits fabriqués en Ontario et importés. La carte indique également les emplacements où il est possible de retourner des contenants de boissons alcoolisées vides pour obtenir un remboursement de consigne.

En plus de permettre la vente de prêts-à-boire et de bière en grands formats d’emballages dans les supermarchés titulaires de permis, le gouvernement a assoupli de façon permanente la manière dont les boissons alcoolisées peuvent être exposées, sous réserve de certaines limites. De plus, pour aider les bars et restaurants dans la gestion de leurs stocks, le gouvernement a autorisé de façon permanente le transfert de vin et de spiritueux entre des établissements appartenant à la même entité ou titulaires de permis affiliés.

Le gouvernement maintiendra une collaboration étroite avec la LCBO, la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) et The Beer Store, tout en consultant des partenaires de l’industrie, des producteurs locaux de boissons alcoolisées et d’autres intervenants dans la mise en œuvre de ce nouveau marché.