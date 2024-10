Vœux du premier ministre Ford à l’occasion de l’Action de grâce

« Cette Action de grâce, je tiens à partager mes meilleurs vœux avec tous ceux qui célèbrent cette fête partout en Ontario alors que nous faisons le bilan et nous exprimons notre gratitude pour les bienfaits de la dernière année.

L’Ontario est un endroit d’une beauté naturelle exceptionnelle. Nos villes et nos villages débordent de culture, d’innovation et d’un esprit communautaire, et nos lacs, forêts et rivières sont incomparables. J’encourage tous ceux qui le peuvent à prendre le temps d’apprécier à quel point nous sommes chanceux de vivre ici et à réfléchir à la manière dont nous pouvons redonner à nos communautés et à ceux qui sont moins fortunés.

En cette saison des récoltes, je tiens particulièrement à remercier les agriculteurs et les travailleurs agricoles, qui nourrissent notre province et qui ont contribué à en faire un endroit si productif et prospère. Je souhaite également exprimer ma gratitude aux travailleurs essentiels qui assurent le bon fonctionnement de notre province, notamment les professionnels de la santé, les premiers intervenants et tant d’autres.

Quelle que soit la manière dont vous commémorez cette journée, je vous souhaite à tous une sincère et joyeuse Action de grâce. »