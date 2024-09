L’Ontario soutient les travailleurs du nord à Terrace Bay avec un nouveau centre d’action

Le gouvernement de l’Ontario investit près de 280 000 dollars dans un nouveau centre d’action pour aider les plus de 330 travailleurs, touchés par les mises à pied chez AV Terrace Bay. Ce centre reliera les travailleurs du nord de l’Ontario aux services et formations dont ils ont besoin pour retrouver un emploi dans le même secteur ou faire progresser leur carrière vers d’autres domaines.

« Notre gouvernement est aux côtés des travailleurs et des familles de Terrace Bay affectés par les mises à pied », a déclaré David Piccini, ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences. « En investissant dans ce centre d’action, nous veillons à ce que tous les travailleurs reçoivent le soutien, les ressources et les chances qu’ils méritent pour décrocher un emploi gratifiant, leur permettant de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. »

Géré par le canton de Terrace Bay, le centre d’action sera en service jusqu’au 16 juin 2025. Il offrira des ateliers et des séminaires, du soutien entre pairs et de l’assistance à la recherche d’emploi. Un sondage d’évaluation des besoins sera réalisé pour identifier les exigences à court et à long terme des travailleurs concernés, afin de garantir un soutien adapté à leurs objectifs professionnels spécifiques.

« Nous savons à quel point la fermeture temporaire de AV Terrace Bay a été difficile pour ses employés, la communauté et le secteur forestier dans son ensemble », a déclaré Kevin Holland, ministre associé des Forêts et des Produits forestiers et député provincial de Thunder Bay—Atikokan. « Bien que nous continuions de travailler avec nos partenaires dans l’espoir que AV Terrace Bay reprenne ses activités, ce nouveau centre d’action dotera entre-temps ces femmes et ces hommes dévoués au travail des ressources nécessaires pour soutenir eux-mêmes, leurs familles et la communauté. »

Le centre proposera également des ateliers et des cours de mise à niveau des compétences. En outre, il fournira une assistance pratique à la recherche d’emploi, la formation aux techniques d’entretien, la rédaction de CV et l’accès aux offres d’emploi. Ces ressources personnalisées aideront les travailleurs concernés à se préparer à une carrière lucrative dans un métier spécialisé.

« Le canton de Terrace Bay tient à remercier le gouvernement provincial pour son soutien et son aide, afin que le centre d’action ouvre ses portes aux travailleurs privés d’emploi, en temps voulu », a déclaré Paul Malashewski, maire de Terrace Bay. Le centre d’action sera une ressource précieuse pour les travailleurs mis à pied, cherchant à améliorer leurs compétences. Les ressources fournies par le centre d’action contribueront au développement de la main-d’œuvre du nord et rendront la région plus attrayante pour les entreprises qui y investissent. »

En injectant plus d’un milliard de dollars par an dans les services d’emploi et les programmes de formation, notamment Meilleurs emplois Ontario et les volets Formation et Immobilisations du Fonds pour le développement des compétences, le gouvernement de l’Ontario aide les travailleurs à se doter d’une formation qui leur permettra d’accéder à une carrière lucrative et gratifiante dans un métier spécialisé. Ces investissements soulignent les efforts continus du gouvernement pour attirer, soutenir et protéger les travailleurs, faisant ainsi de l’Ontario l’endroit idéal pour travailler, vivre et élever une famille.