L’Ontario marque la Journée mondiale de la lutte contre la traite d’êtres humains

Michael Parsa, ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, et Michael Kerzner, solliciteur général, ont fait la déclaration suivante :

« Nous célébrons aujourd’hui la Journée mondiale de la lutte contre la traite d’êtres humains. C’est l’occasion de sensibiliser à la traite des êtres humains, de reconnaître le courage des victimes et des survivants et de saluer le travail essentiel accompli pour mettre fin à ce crime odieux. Le thème de cette année, Ne laissons aucun enfant de côté dans la lutte contre la traite des personnes, nous rappelle que de nombreuses victimes et survivants sont mineurs.

La traite des êtres humains est un crime déplorable qui viole nos droits et libertés les plus fondamentaux et qui vise souvent certaines de nos populations les plus vulnérables, ce qui inclut les enfants et les jeunes. Les auteurs utilisent des tactiques de manipulation et d’abus pour empêcher les victimes de partir ou de chercher de l’aide.

C’est pourquoi notre gouvernement prend des mesures décisives dans le cadre de la Stratégie ontarienne de lutte contre la traite des personnes afin de sensibiliser la population, de protéger les victimes, d’intervenir rapidement, de soutenir les survivants et de tenir les contrevenants responsables de leurs actes.

Nous avons investi plus de 307 millions de dollars dans des initiatives visant à renforcer les prestataires de services de première ligne, à soutenir les survivants dans leur guérison et à donner aux forces de l’ordre les outils et les ressources dont elles ont besoin pour traduire les trafiquants en justice. Nous renforçons également la protection et le soutien des mineurs par des efforts ciblés, notamment en sensibilisant les enfants et les jeunes, en mettant en œuvre des modèles d’intervention essentiels tels que les équipes d’intervention auprès des enfants à risque d’exploitation et en apportant un soutien spécifique aux survivants âgés de moins de 16 ans.

Nous examinons actuellement la Stratégie ontarienne de lutte contre la traite des personnes, par l’engagement avec les partenaires communautaires, y compris les forces de l’ordre, les organismes de services, les éducateurs et les communautés et organisations autochtones, afin de renforcer l’approche de l’Ontario en matière de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains.

Nous devons tous travailler ensemble pour protéger les populations les plus vulnérables de l’Ontario contre la traite et soutenir les survivants. Nous sommes reconnaissants envers tous les partenaires communautaires, les travailleurs de première ligne et les défenseurs de la province qui luttent chaque jour pour les droits de l’homme. Notre gouvernement continue de soutenir le travail de ces organismes et de ces personnes dévouées afin que nous puissions mettre un terme à la traite des êtres humains dans notre province. »

Si vous ou une personne que vous connaissez êtes en danger, ou pour obtenir des informations et du soutien, appelez la Ligne d’urgence canadienne contre la traite des personnes, au 1 833 900‑1010.