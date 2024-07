L’Ontario améliore l’accès aux produits menstruels gratuits dans les écoles

Le gouvernement de l’Ontario met fin à la stigmatisation liée à la précarité menstruelle en veillant à ce que chaque école secondaire offre des produits menstruels gratuits à ses élèves. Aujourd’hui, Todd Smith, ministre de l’Éducation, a annoncé une nouvelle entente de trois ans avec Shoppers Drug Mart, afin d’élargir l’Initiative pour l’équité en matière d’hygiène féminine de la province et de faciliter la distribution gratuite de plus de 23 millions de produits menstruels gratuits dans les écoles au cours des trois prochaines années.

« Nous savons que les élèves qui n’ont pas d’accès aux produits menstruels ou n’ont pas les moyens de se les procurer, manquent souvent l’école, le travail ou d’autres activités, mais nous mettons fin à ce cycle, a déclaré le ministre Smith. L’accès aux produits dans le cadre de l’Initiative pour l’équité en matière d’hygiène féminine de l’Ontario n’est qu’une autre façon d’éliminer les obstacles pour les femmes et les jeunes filles afin qu’elles puissent atteindre leur plein potentiel et réaliser leurs rêves ».

En plus de fournir gratuitement des serviettes hygiéniques et des tampons, Shoppers Drug Mart procurera 1 380 distributeurs durant la première année afin de faciliter la distribution des produits essentiels d’hygiène féminine dans les écoles. La distribution gratuite de 23 millions de produits menstruels — soit une augmentation de trois millions par rapport à la dernière entente — représente une contribution en nature de plus de huit millions de dollars.

Les conseils scolaires, les administrations scolaires et le Consortium Centre Jules-Léger auront tous gratuitement accès à ces produits et pourront les distribuer aux écoles en fonction des besoins de leurs élèves

« Pendant trop longtemps, l’accès inéquitable aux produits d’hygiène féminine a empêché des millions de jeunes filles et de femmes de réaliser leur potentiel, car chaque jour d’absence de l’école ou de congé de maladie au travail constitue une occasion manquée d’apprendre, de croître et de s’épanouir, a déclaré Jeff Leger, le président de Shoppers Drug Mart. Nous sommes fiers de poursuivre notre important partenariat avec le gouvernement de l’Ontario afin qu’un plus grand nombre d’élèves aient accès aux produits menstruels dont elles ont besoin et auxquels elles ont droit et afin qu’un plus grand nombre de femmes et de jeunes filles puissent aller à l’école sans manquer de cours, comme il se doit ».

« La continuation de l’Initiative pour l’équité en matière d’hygiène féminine renforce l’égalité et l’inclusion dans les écoles de l’Ontario, a déclaré Charmaine Williams, ministre associée des Perspectives sociales et économiques pour les femmes. En fournissant des produits essentiels, nous soutenons non seulement la santé physique et mentale des élèves, mais nous les aidons également à se concentrer sur leur éducation et leurs activités parascolaires sans contraintes financières. Cette initiative souligne l’engagement de l’Ontario envers un milieu d’apprentissage sain qui soutient chaque élève dans toute la province ».