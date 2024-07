BOUFFARD, Mario Sylvain

Décédé paisiblement avec sa famille à ses côtés le mercredi 24 juillet 2024 au Centre de santé Lady Dunn, à Wawa, à l’âge de 68 ans.

Époux bien-aimé d’Ann depuis 44 ans. Père aimant de Karine (Chris Elliott), Melissa (Ryan Kienitz) et Jenny (Eric Leonard). Fier grand-père de Brianna, Kylee, Lexi, Jace, Kaydence, Jeremy et Gabrielle. Fils de feu Yvonne et Lucien Bouffard. Cher frère de Lauréanne, Paulette, feu Léonard, Michelle, feu Michel, Guylaine et Christine. Ses belles-sœurs et beaux-frères, nièces et neveux se souviendront de Mario.

Les amis pourront visiter l’église Ste-Cécile, Dubreuilville, le samedi 3 août 2024 de 12h00 jusqu’à l’heure de la messe commémorative à 13h00. À la demande de la famille, veuillez porter des vêtements de couleurs vives, et non les vêtements noirs traditionnels.

La famille apprécierait des dons commémoratifs à la Fondation des maladies du cœur de l’Ontario ou à la Fondation canadienne des maladies inflammatoires de l’intestin.

La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel des Sciences de la santé de Sudbury, de l’Hôpital de la région de Sault Ste. Marie et du Centre de santé Lady Dunn pour les soins et la gentillesse qu’ils ont prodigués à Mario.

Les arrangements sont confiés à Kerry Funeral Home, Wawa, 705-856-7340). www.kerryfuneralhome.ca

Passed away peacefully with his family by his side on Wednesday, July 24, 2024 at the Lady Dunn Health Centre, Wawa at the age of 68 years.

Beloved husband of Ann for 44 years. Loving father of Karine (Chris Elliott), Melissa (Ryan Kienitz) and Jenny (Eric Leonard). Proud grandfather of Brianna, Kylee, Lexi, Jace, Kaydence, Jeremy and Gabrielle. Son of the late Yvonne and Lucien Bouffard. Dear brother of Lauréanne, Paulette, late Léonard, Michelle, late Michel, Guylaine and Christine. Mario will be remembered by his sisters and brothers-in-law, nieces and nephews.

Friends may visit at Ste-Cecile Church, Dubreuilville on Saturday August 3, 2024 from 12:00 p.m. until time of the Memorial Mass at 1:00 p.m. At the request of the family, please wear bright coloured clothing, not the traditional black clothing.

Memorial donations made to the Heart and Stroke Foundation of Ontario or to Crohn’s and Colitis of Canda would be appreciated by the family.

The family would like to send a heartfelt thank you to all the staff at Sudbury Health Sciences, Sault Area Hospital and to Lady Dunn Health Centre for the care and kindness given to Mario.

(Arrangements entrusted to Kerry Funeral Home, Wawa, 705-856-7340). www.kerryfuneralhome.ca