DUFRESNE-CASEY, Denise

C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le départ de notre mère Denise le 18 mars 2024 au Sault Area Hospital au Sault Ste. Marie, Ontario.

Denise était une femme exemplaire, simple, généreuse et appréciée de tous. Elle laisse dans le deuil son époux Marcel Casey après 51 merveilleuses années de mariage et ses enfants bien-aimés Joanne (Norman), Dany (Julie), Éric (Shelley) et Daniel (Annick). Ses petits-enfants Véronique (Guy), Philippe (Geneviève), Travis (Tina), Anna (Corey), Nicholas (Mikela), Danica, Ashley et Loralee. Ses arrières petits-enfants Miguel, Zackaël, Caleb, Brielle, Hailee, Riley, Ryker et Malix, ainsi que sa sœur Nicole et son frère Michel (Lyse).

À la demande et selon la volonté de Denise, il n’y aura pas de funérailles. Il n’y aura qu’une célébration de vie pour sa famille. L’incinération a eu lieu au River’s Edge Cremation Centre à Sault Ste. Marie, Ontario.

Arrangements funéraires confiés à la firme Kerry Funeral Home Ltd., Wawa.

It is with great sadness that we announce the passing of our mother Denise who passed away peacefully with her family by her side on Monday, March 18, 2024 at the Sault Area Hospital, Sault Ste. Marie, Ontario.

Denise was an exemplary woman, simple, generous, and appreciated by all. Beloved wife of Marcel Casey for 51 wonderful years together. Cherished mother of Joanne (Norm) Dany (Julie), Éric (Shelley), and Daniel (Annick). Proud grandmother of Véronique (Guy), Philippe (Geneviève), Travis (Tina ), Nicholas (Mikela), Danica, Ashley and Loralee. Great grandmother of Miguel, Zackaël, Caleb, Brielle, Hailee, Riley, Ryker, and Malix. She will be remembered by her sister Nicole and her brother Michel (Lyse).

As per her last request, there will be no funeral services. A private family celebration of her life will be held. Cremation took place at River’s Edge Cremation Centre, Sault Ste. Marie, Ontario.

Arrangements entrusted to Kerry Funeral Home, Wawa.