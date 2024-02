Paul Henry prend sa retraite à titre de directeur de l’éducation et secrétaire-trésorier du CSCN

Le directeur de l’éducation et secrétaire-trésorier du Conseil scolaire catholique Nouvelon, M. Paul Henry, a annoncé, lors de la réunion ordinaire du Conseil du 30 janvier 2024, son départ à la retraite à compter du 31 décembre 2024. Depuis sa nomination à ce poste en 2019, M. Henry a contribué à l’épanouissement de l’éducation catholique de langue française en veillant à la mise en œuvre de la vision du Conseil : « Des élèves épanouis fiers d’être francophones et catholiques, prêts à prendre leur place dans la société ».

Oeuvrant dans le domaine de l’éducation depuis 1990, M. Paul Henry a occupé une variété de postes dont enseignant, conseiller pédagogique, direction d’école, surintendant de l’Éducation, directeur associé de l’Éducation au CSC Nouvelon et spécialiste principal en éducation au ministère de l’Éducation de l’Ontario. Dans son rôle de direction de l’éducation, M. Henry a mis à profit ses habiletés de leader afin de relever les défis d’assurer la continuité de l’éducation en période de pandémie et de veiller, entre autres, à l’accueil d’un nombre grandissant d’élèves issus de l’immigration, de la mise sur pied du programme de Préposé aux services de soutien personnel (PSSP) au Carrefour Options+ et au lancement du processus de la nouvelle planification pluriannuelle du Conseil. Reconnu pour sa très bonne connaissance des dossiers pédagogiques liés au curriculum à l’élémentaire, au secondaire et chez les adultes, il a assuré le rayonnement du Conseil et contribué à la réussite des élèves.

« Au cours des dernières années, j’ai eu le privilège de travailler avec des conseillères et des conseillers scolaires engagés et convaincus, une équipe compétente de cadres dévoués, ainsi que des membres du personnel qui ont à cœur la réussite et le bien-être des élèves qui nous sont confiés », déclare M. Henry. « Je vous assure que peu importe où la vie me mènera durant ma retraite, je continuerai à agir comme ambassadeur du Nouvelon et d’être le défenseur de l’éducation catholique de langue française. »

La présidente du Conseil, Mme Suzanne Salituri, confirme que : « M. Henry a démontré un engagement hors pair afin d’offrir aux élèves du CSC Nouvelon une éducation catholique de langue française de haute qualité. Son dynamisme et son leadership ont permis à notre Conseil de se démarquer à tous les niveaux en plaçant constamment l’élève catholique francophone au cœur des décisions. Nous le remercions pour ses nombreuses années consacrées aux élèves du Nouvelon et de nous avoir permis d’offrir la meilleure éducation de langue française sur notre territoire. »

Henry laisse aussi sa marque sur la scène provinciale, ayant œuvré comme président du Conseil ontarien des directrices et directeurs de l’éducation catholique (CODEC) et du Conseil ontarien des directrices et directeurs de l’éducation (CODE). Durant plusieurs années, il a également été membre du Conseil ontarien des directrices et des directeurs de l’éducation de langue française (CODELF) et membre de la Table scolaire pour l’éducation catholique de différents comités provinciaux.

Reconnu pour son bénévolat et son engagement communautaire, M. Henry a été conféré plusieurs honneurs dont une mention élogieuse de l’Ordre de St-Lazare pour dix ans de services loyaux et Chevalier de Justice de l’Ordre militaire et hospitalier de St-Lazare de Jérusalem (KCLJ-J). Aussi, il a reçu une mention élogieuse de l’Ordre très vénérable de l’hôpital de St-Jean Jérusalem et Officier (OStJ) du dit Ordre. Enfin, ce dernier est également un membre de la Légion royale canadienne au titre de Major (retraité).

Le Conseil scolaire catholique Nouvelon prévoit entamer prochainement le processus de recrutement d’une nouvelle direction de l’éducation et secrétaire-trésorier.