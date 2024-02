L’Ontario forme des milliers de nouveaux membres du personnel de soins de longue durée

Le gouvernement de l’Ontario investit plus de 100 millions de dollars dans deux programmes qui, au cours des trois prochaines années, formeront plus de 32 000 nouveaux préposés aux services de soutien à la personne et membres du personnel infirmier dans le secteur des soins de longue durée. Cet investissement s’inscrit dans le cadre du plan gouvernemental Votre santé, qui vise à recruter et à maintenir en poste des dizaines de milliers de membres du personnel de soins de longue durée dans les prochaines années.

« Notre gouvernement redresse les soins de longue durée en formant, en embauchant et en maintenant en poste des milliers de personnes afin d’offrir des soins d’excellente qualité aux résidents, a déclaré Stan Cho, ministre des Soins de longue durée. Nous investissons dans des programmes qui créent un bassin de talents pour l’avenir et offrent des possibilités accrues de formation clinique et pratique afin que les résidents de nos établissements de soins de longue durée reçoivent les soins de haute qualité qu’ils méritent. »

L’Ontario investit 94,5 millions sur trois ans pour élargir le Programme de ressources et de formation au préceptorat en soins de longue durée (PRFP SLD). Depuis son lancement en 2021, le programme a déjà aidé 500 foyers de soins de longue durée à offrir des stages cliniques à plus de 17 000 étudiants en sciences infirmières et en services de soutien à la personne. Grâce à ce nouvel investissement, le programme vise maintenant à former plus de 3 000 nouveaux précepteurs et à assurer 31 000 nouveaux stages cliniques d’ici 2027.

Les stages cliniques sont essentiels pour permettre aux étudiants en sciences infirmières et en services de soutien à la personne d’acquérir une expérience pratique dans des foyers de soins de longue durée sous la supervision de précepteurs, soit des membres du personnel expérimentés qui ont reçu une formation à cet effet. Une expérience positive en matière de stages cliniques favorise le recrutement, de nombreux étudiants acceptant un emploi là où ils effectuent leur stage. Parallèlement, le rôle de précepteur donne au personnel des soins de longue durée en place des possibilités d’avancement et de croissance professionnels.

L’Ontario investit également près de 11 millions de dollars sur trois ans pour élargir La classe vivante, un programme qui aide les étudiants à apprendre la profession de préposé aux services de soutien à la personne sur place dans un foyer de soins de longue durée de leur région. Grâce à cet investissement, le programme doublera le nombre de classes vivantes, qui passera de 20 à 40, ce qui permettra de former jusqu’à 1 300 nouveaux préposés aux services de soutien à la personne d’ici 2026.

Contrairement aux programmes de formation de préposés aux services de soutien à la personne conventionnels, où les étudiants commencent par suivre une formation en classe avant de passer à des stages cliniques, l’enseignement dans le cadre des classes vivantes se donne dans un foyer de soins de longue durée. Les étudiants alternent entre l’apprentissage en classe – offert dans le foyer ou à proximité – et la mise en pratique des notions apprises auprès des résidents du foyer. Le programme est particulièrement profitable aux régions rurales, éloignées et nordiques, car les foyers peuvent former leur propre personnel et les étudiants peuvent apprendre sans avoir à quitter leur collectivité.

Le gouvernement s’emploie à redresser les soins de longue durée pour que les personnes âgées de l’Ontario bénéficient de la qualité de soins et de vie dont elles ont besoin et qu’elles méritent. Ces efforts reposent sur quatre piliers : la dotation en personnel et les soins; la qualité et l’application de la loi; la construction de foyers modernes, sûrs et confortables; et l’accès plus rapide et plus commode des personnes âgées aux services dont elles ont besoin.