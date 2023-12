Déclaration du premier ministre à l’occasion de Noël

Le 24 décembre 2023

Ottawa (Ontario)

Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd’hui la déclaration suivante à l’occasion de Noël :

« Joyeux Noël, Canada! C’est le moment de l’année où l’on peut se réunir avec nos amis et notre famille, partager du temps et des repas avec nos proches et nous montrer reconnaissants.

« Pour les chrétiens, c’est aussi le moment où l’on célèbre la naissance du Christ et les valeurs qu’il incarnait. Des valeurs comme la compassion, la bonté et l’espoir. L’histoire du Christ est célébrée par les chrétiens ce soir, mais les valeurs qu’elle porte sont universelles. La période des Fêtes offre à chacun de nous l’occasion d’apporter du réconfort, de la joie et de la lumière aux gens les plus démunis. Alors, aimons notre prochain comme nous-mêmes et puisons notre force dans nos différences. Redonnons aux autres et tendons la main pour venir en aide à ceux qui traversent des moments difficiles. Et partageons la chaleur des Fêtes avec les gens qui sont seuls cette année. C’est ça le véritable esprit de Noël, et aussi le véritable esprit du Canada.

« Que vous soyez de ceux qui perpétuent des traditions familiales transmises de génération en génération, ou de ceux qui en créent de nouvelles, de ceux qui organisent une grosse fête de famille ou de ceux qui célèbrent avec quelques amis proches, je vous souhaite des Fêtes remplies de bonne humeur, de bonne compagnie et d’espoir pour l’année qui vient.

« Aux courageux membres des Forces armées canadiennes, aux premiers intervenants qui travaillent nuit et jour pour assurer notre sécurité, et aux bénévoles qui donnent de leur temps pour que d’autres puissent vivre la joie et la lumière de Noël : je vous remercie. Vous incarnez le message éternel et la vérité intemporelle voulant qu’il y ait plus de bonheur à donner qu’à recevoir.

« Encore une fois, de ma famille à la vôtre, joyeux Noël. Gardons l’esprit des Fêtes au cours de la nouvelle année. Et trouvons des moyens de faire de nos communautés, de notre pays et de notre monde un endroit meilleur en 2024. »