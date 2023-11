BERTHIAUME, Jeanne D’Arc

C’est avec une profonde tristesse que la famille de Jeanne D’Arc Berthiaume annonce son départ le 16 novembre 2023 à l’âge de 84 ans.

Elle rejoint au cieux son mari bien-aimé, Raymond Berthiaume, sa fille Nicole et ses trois petits enfants. Chère mère de Micheline, feu Nicole (Michel), France (feu Jean Pierre), Danielle (Mario), Yves, Pierre, Lucie (Mike) et Shauna (Myles) ainsi que de nombreux petits-enfants et arrière petits-enfants. Fille de feu de Adélard et Bernadette Denis et sœur de feu Lucien, André (Mireille) et de feu Rita (feu Edmond). Belle sœur de feu Lucien, Paulette (de feu Gérard), de feu Philippe (Rachelle), Denis (Micheline), de feu Richard, de feu Gérard (Françoise) et Alain.

Jeanne était dévouée à sa famille, peu importe la distance, et passait beaucoup de temps à parler avec sa famille au Québec. Ils s’ennuieront certainement de ses appels.

Les amis pourront visiter la Maison Funéraire Kerry (140, avenue Churchill, 705-856-7340) le mercredi soir de 19 h à 21 h. Une messe de funérailles aura lieu en l’église St. Monica le jeudi 23 novembre 2023 à 11h, présidée par le père Joe Duolomane. L’inhumation suivra au cimetière Woodland, à Wawa.

La famille aimerait remercier sincèrement tout le personnel de l’Hôpital Lady Dunn, notamment, Dr. Oberai, Jolene et Sherri, pour leur délicate attention et les soins exceptionnels prodigués à notre chère maman.

La famille apprécierait grandement les dons commémoratifs faits à la Lady Dunn Health Centre Foundation.

It is with deep sadness that the family of Jeanne D’Arc Berthiaume announces her passing on November 16, 2023, at the age of 84.

She joins her beloved husband, Raymond Berthiaume, her daughter Nicole, and her three grandchildren in heaven. Loving mother of Micheline, the late Nicole (Michel), France (the late Jean Pierre), Danielle (Mario), Pierre, Yves, Lucie (Mike), and Shauna (Myles), as well as numerous grandchildren and great-grandchildren. Daughter of the late Adélard and Bernadette Denis, and dear sister of the late Lucien, André (Mireille), and the late Rita (the late Edmond). Sister-in-law of Lucien, Paulette (late Gérard), late Philippe (Rachelle), Denis (Micheline), late Richard, late Gérard (Françoise) and Alain.

Jeanne was devoted to her family, regardless of the distance, and spent much time talking to all her family members in Quebec. They will surely miss her calls.

Friends may visit at Kerry Funeral Home (140 Churchill Avenue, 705-856-7340) on Wednesday evening from 7:00 p.m. until 9:00 p.m. A funeral mass will be held at St. Monica’s Church on Thursday, November 23, 2023, at 11:00 a.m. with Father Joe Duolomane officiating. Interment will follow at Woodland Cemetery, Wawa.

The family would like to sincerely thank all the staff at Lady Dunn Hospital, especially Dr. Oberai, Jolene, and Sherri, for their delicate attention and exceptional care provided to our dear mother.

Memorial donations made to the Lady Dunn Health Centre Foundation would be greatly appreciated by the family.