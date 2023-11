Jagmeet Singh exige des mesures concrètes pour réduire les loyers et les factures d’épicerie dans l’Énoncé économique de l’automne

Mercredi, alors que les loyers et le recours aux banques alimentaires atteignent un niveau record, le chef du NPD du Canada, Jagmeet Singh, a exhorté les libéraux à utiliser leur prochain énoncé économique de l’automne pour aider les personnes aux prises avec des factures de loyer et d’épicerie. Après huit ans sous Justin Trudeau, les Canadiennes et Canadiens peinent à payer leurs factures, alors que les grandes sociétés de propriétaires-bailleurs et les grandes chaînes d’épicerie réalisent des profits colossaux. Loblaw, la plus grande chaîne d’épicerie du Canada, a annoncé aujourd’hui une hausse de 11,7 % de ses profits pour le troisième trimestre.

« Les gens travaillent fort, respectent les règles et font tout ce qu’il faut, mais la vie devient de plus en plus difficile, a déclaré M. Singh. Les gens sont obligés de faire des choix impossibles pour maximiser chaque dollar qu’ils ont. Ils ont besoin d’un soulagement rapide. Mais la coalition des PDG de Justin Trudeau et de Pierre Poilievre continue de protéger les profits et de stimuler la gourmandise des PDG, ce qui fait grimper les prix.

L’Énoncé économique de l’automne est une bonne occasion d’alléger véritablement le fardeau financier des familles canadiennes qui sont aux abois, au lieu d’améliorer la situation des PDG. Les néo-démocrates veulent des mesures concrètes visant à réduire les factures d’épicerie et à construire des logements abordables en investissant dans le logement sans but lucratif. »

M. Singh souhaite que l’Énoncé économique de l’automne, qui sera publié la semaine prochaine, comporte des mesures qui permettront de réduire les coûts et de remettre de l’argent dans les poches des gens. Les néo-démocrates veulent que le gouvernement utilise l’espace, l’argent et le pouvoir du gouvernement fédéral pour construire des logements abordables, mais les libéraux continuent d’annoncer la construction de logements de luxe qui profiteront à de riches promoteurs plutôt qu’aux travailleuses et travailleurs. Les néo-démocrates réclament des investissements dans les logements abordables sans but lucratif et un fonds d’acquisition pour permettre aux gens de conserver leur logement abordable. Ils réclament également un financement à faible taux d’intérêt pour les établissements d’enseignement postsecondaire en vue de construire des logements abordables pour les étudiants, ainsi que pour les gouvernements provinciaux et municipaux en vue de construire des logements sociaux sur des terrains publics.

Par ailleurs, les néo-démocrates chercheront à mettre en place des mesures qui permettront de réduire les factures d’épicerie, notamment en s’attaquant à la gourmandise des entreprises en obligeant les grandes chaînes d’épicerie à payer leur juste part et en remettant de l’argent dans les poches des gens grâce à un nouveau doublement du remboursement de la TPS. Le NPD souhaite que les aliments exemptés de la TPS soient plus nombreux et qu’un programme national d’alimentation scolaire soit mis en place, comme les libéraux l’avaient promis il y a quatre ans.

« Après huit ans sous Justin Trudeau, la vie est plus difficile pour les Canadiennes et Canadiens, car il ne cesse de retarder les mesures à prendre afin de protéger ses riches amis, a ajouté M. Singh. Les libéraux de Justin Trudeau, qui sont déconnectés de la réalité, se concentrent sur la construction de logements trop chers pour vous, ce qui met plus d’argent dans les poches des riches promoteurs immobiliers et moins dans les vôtres. Et les conservateurs de Pierre Poilievre, à la solde des grandes entreprises, veulent vendre les terres du gouvernement, comme l’a fait Doug Ford, aux riches donateurs des promoteurs immobiliers.

Les néo-démocrates savent pour qui ils se battent : vous et votre famille. Nous allons continuer de nous battre pour vous rendre la vie plus facile, pas pour les riches et les puissants. »