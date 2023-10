Les pharmacies locales sont maintenant un guichet unique pour 19 affections courantes

Le gouvernement de l’Ontario permet à la population d’être plus commodément aiguillée vers des soins plus près de chez elle en permettant aux pharmaciens de traiter et de prescrire des médicaments pour six affections courantes additionnelles. Il s’agit d’un ajout aux 13 affections courantes pour lesquelles les pharmaciens ont déjà le droit de prescrire un traitement depuis le 1er janvier 2023.

« En élargissant la liste des affections courantes que les pharmaciens peuvent traiter, la population aura désormais un accès plus rapide et commode aux soins dont elle a besoin plus près de chez elle, tout en aidant à réduire davantage les temps d’attente dans les cliniques et les hôpitaux de nos collectivités, a déclaré Sylvia Jones, vice-première ministre et ministre de la Santé. Les ordonnances en pharmacie ont été un énorme succès et l’Ontario est désormais l’une des collectivités de pointe au Canada en offrant des services de santé commodes par l’entremise des pharmacies. »

À compter d’aujourd’hui, la population pourra se rendre dans une pharmacie locale afin de recevoir une ordonnance pour les affections suivantes :

acné;

aphtes;

érythème fessier;

infections aux levures;

vers parasites (oxyures et anguillules);

nausées et vomissements durant la grossesse.

Cela s’ajoute aux 13 affections courantes que les pharmaciens sont en mesure de traiter depuis le 1er janvier 2023 :

fièvre des foins (rhinite allergique);

muguet buccal (stomatite à Candida);

conjonctivite à bacille de Weeks (conjonctivite; bactérienne, allergique et virale);

dermatites (éruptions atopiques, eczéma, éruptions allergiques et dues à un contact);

crampes menstruelles (dysménorrhée);

reflux acide (reflux gastroœsophagien pathologique [GERD]);

hémorroïdes;

feux sauvages (herpès labial);

impétigo;

piqûres d’insectes et urticaire;

piqûres de tiques (prophylaxie post-exposition pour prévenir la maladie de Lyme);

entorses et foulures (musculo-squelettiques);

infections urinaires.

Depuis le début de l’année, 89 pour cent des pharmacies de l’Ontario ont traité des affections courantes, prodiguant plus de 400 000 évaluations. Se rendre dans une pharmacie locale permet aux gens d’éviter une visite dans un cabinet médical et donne aux médecins de famille davantage de temps pour aider les personnes qui ont besoin de soins plus spécialisés.

Comme pour les visites à un médecin de famille ou à une clinique sans rendez-vous, les Ontariennes et les Ontariens peuvent obtenir une ordonnance d’un pharmacien pour des affections fréquentes sur présentation de leur carte Santé de l’Ontario. Le coût du médicament prescrit continuera d’être payé directement par les personnes ou par leur régime d’assurance-médicaments.

De récentes modifications apportées par la province permettent également aux pharmaciens d’administrer certains traitements par injection et inhalation afin de pouvoir mieux soigner les personnes qui ont besoin d’aide pour la prise de certains médicaments, comme l’insuline, la vitamine B12 ou un traitement contre l’ostéoporose. La population ontarienne peut désormais accéder à ce service auprès de sa pharmacie locale en payant des honoraires, semblables aux honoraires pour recevoir des vaccins de voyage.

Ce travail fait partie de Votre santé : Plan pour des soins interconnectés et commodes, qui vise à offrir à la population une meilleure expérience en matière de soins de santé en l’aiguillant vers des options plus commodes plus près de chez elle tout en réduisant les temps d’attente pour des services clés à l’échelle de la province et en faisant croître la main-d’œuvre de la santé pour les années à venir.