L’Ontario déménage le siège social de la CSPAAT à London

Le gouvernement de l’Ontario va de l’avant avec le déménagement du siège social de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) à London, en annonçant le choix du nouvel emplacement au 300 Tartan Drive. Le déménagement devrait injecter 100 millions de dollars dans la région de London, alors que l’organisme renouvelle son engagement à accroître le soutien aux travailleurs blessés et à améliorer les services aux entreprises.

« L’annonce d’aujourd’hui est une excellente nouvelle pour la ville de London et tout le Sud-Ouest de l’Ontario, car notre gouvernement apporte des milliers de bons emplois et des millions de dollars en investissements dans la région », a déclaré David Piccini, ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences. « Cette mesure sensée permettra à la CSPAAT d’économiser 70 millions de dollars par année et de se concentrer sur ce qui compte le plus, c’est-à-dire aider les travailleurs blessés et les 300 000 entreprises de l’Ontario qui en dépendent. »

La plupart des 150 organismes gouvernementaux de l’Ontario sont situés au centre-ville de Toronto, et le siège social actuel de la CSPAAT se trouve dans l’un des blocs immobiliers les plus coûteux au pays. Ce déménagement fait partie de l’Initiative pour les emplois dans les collectivités du gouvernement, une stratégie visant à économiser l’argent des contribuables tout en créant de bons emplois et en favorisant le développement économique dans un plus grand nombre de collectivités de part et d’autre de l’Ontario.

« C’est un grand jour pour London et pour la CSPAAT », a déclaré Jeff Lang, président-directeur général de l’organisme. « Nous avons trouvé un espace formidable et nous avons hâte de jouer un rôle plus important au sein de cette collectivité. »

Le déménagement permettra à la CSPAAT de réaliser des économies annuelles de 70 millions de dollars et de réduire ses coûts de 40 % par rapport à Toronto. Le nouveau bureau ouvrira ses portes en 2025 avec au moins 500 employés et devrait générer au moins 2 000 emplois dans la région de London au cours des cinq prochaines années.

« C’est une formidable nouvelle pour London. L’arrivée de 2 000 emplois de haute qualité, épargnés par la récession, ne fera que renforcer le positionnement de London comme l’une des économies à la croissance la plus rapide et la plus résiliente de tout l’Ontario, a déclaré Josh Morgan, maire de London. Je remercie le gouvernement de l’Ontario pour cet engagement et le félicite d’avoir pris la décision audacieuse de transférer le siège de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail dans notre ville. Les retombées économiques de ce déménagement sont indéniables et de grande ampleur. Ce projet offrira également des perspectives de retombées à un nombre incalculable de personnes dans toute la région. »

L’annonce d’aujourd’hui est une autre mesure que le gouvernement a prise pour moderniser la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, en plus d’explorer la possibilité d’augmenter l’indemnisation des travailleurs blessés tout en retournant 1,5 milliard de dollars à des employeurs sûrs. La CSPAAT élargit également ses services en ligne et prolonge les heures des services d’assistance téléphonique pour faciliter l’accès à l’aide en tout temps et n’importe où.