Le programme « One Stop Talk » mettra les jeunes en contact avec des conseils en santé mentale par téléphone, vidéo, SMS et chat

Le gouvernement de l’Ontario investit 4,75 millions de dollars dans l’expansion du programme de consultation virtuelle sans rendez-vous Parlons maintenant, afin d’offrir aux enfants, aux jeunes et à leurs familles des moyens pratiques et rapides d’accéder à des services de consultation en santé mentale, quel que soit leur lieu de résidence.

« Notre gouvernement rend plus facile et plus pratique l’accès aux soins de santé mentale pour les enfants et les jeunes de tous les coins de la province, a déclaré Sylvia Jones, vice-première ministre et ministre de la Santé. Ce programme offre des options modernes et pratiques pour que les jeunes puissent obtenir de l’aide de la manière dont ils ont l’habitude de communiquer. »

Le service Parlons maintenant offre des moyens pratiques de parler à un clinicien par téléphone, vidéoconférence, texto et clavardage sans rendez-vous. Le programme a débuté sous forme de projet pilote en novembre 2022 avec six organismes de santé mentale participants et est maintenant étendu à d’autres organismes et à leurs patients sur une liste d’attente. Lorsqu’il sera pleinement mis en œuvre, le programme sera finalement accessible à tous les enfants, les jeunes et leurs familles.

Le gouvernement augmente également de manière considérable le nombre de Carrefours bien-être pour les jeunes dans toute la province afin de permettre aux jeunes d’accéder plus rapidement et plus facilement à des services de soutien en matière de santé mentale et de lutte contre les dépendances, à des soins primaires, à des services sociaux, etc. Grâce au Fonds pour les services de lutte contre les dépendances, le gouvernement ajoute huit nouveaux Carrefours bien-être pour les jeunes aux 14 qui ont été créés depuis 2020, ce qui porte le total à 22 dans la province.

Les Carrefours bien-être pour les jeunes aident à combler le manque de services de lutte contre les dépendances chez les jeunes et offrent également aux enfants et aux jeunes de 12 à 25 ans une gamme d’autres services, comme le soutien professionnel, les services d’éducation, le logement et les loisirs et le bien-être.

« Grâce à notre plan Vers le mieux-être, nous nous attachons à redresser une fois pour toutes notre système de soins de santé mentale et de lutte contre les dépendances, qui est compliqué et désorganisé, a déclaré Michael Tibollo, ministre associé délégué à la Santé mentale et à la Lutte contre les dépendances. L’élargissement considérable de notre réseau de Carrefours bien-être pour les jeunes est un moyen de plus de créer un système où les Ontariennes et les Ontariens de tous âges ont un accès pratique aux services de santé mentale et de lutte contre les dépendances de la plus grande qualité, quand et où ils en ont besoin. »