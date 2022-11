Lancement du nouveau Fonds d’innovation pour les minéraux critiques

Le gouvernement de l’Ontario investit dans le secteur des minéraux critiques en lançant un Fonds pour l’innovation relative aux minéraux critiques doté de 5 millions de dollars sur deux ans pour améliorer la recherche et développement de nouvelles technologies.

Le Fonds soutiendra les innovations d’origine ontarienne qui contribueront à la construction de la chaîne d’approvisionnements en technologies propres, y compris les véhicules électriques, en reliant les ressources du Nord à la puissance manufacturière du Sud.

« Notre but est de procurer à notre province, notre pays et nos alliés les minéraux critiques pour répondre à nos objectifs en matière climatique et soutenir la transition vers une économie plus propre et viable, » a dit George Pirie, ministre des Mines. « Cet investissement tirera parti de l’expertise ontarienne afin d’accéder à des marchés nouveaux et en expansion et permettra de capitaliser sur la demande croissante en minéraux critiques exploités de manière responsable et dans le respect des règles d’éthique. »

Le Fonds pour l’innovation relative aux minéraux critiques contribuera à accroître l’exploration, l’exploitation, la fusion et la transformation de minéraux critiques en Ontario même. Il améliorera la collaboration entre l’industrie, le monde académique et les entreprises qui démarrent afin d’extraire et transformer les minéraux critiques. Ceci inclut de soutenir les nouvelles technologies qui permettraient à des entreprises de recouvrer des minéraux critiques des résidus miniers et des décharges de déchets dans toute la province.

« Le nouveau Fonds pour l’innovation relative aux minéraux critiques est un autre moyen pour le gouvernement de favoriser la croissance de l’économie verte de l’Ontario, tout en construisant le Nord, en soutenant la création d’emploi et en stimulant l’innovation, » a dit Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce. « L’Ontario a tout ce qu’il faut pour que les entreprises croissent et prospèrent et nous serons heureux de voir les solutions faites en Ontario qui seront élaborées par l’intermédiaire de ce fonds. »

Nous acceptons maintenant les demandes au Fonds pour l’innovation relative aux minéraux critiques.