La province prend des mesures pour favoriser le rattrapage des élèves

Stephen Lecce, le ministre de l’Éducation, a annoncé les prochaines étapes du Plan de l’Ontario pour le rattrapage, qui se fonde sur l’engagement du gouvernement visant veiller à ce que les élèves poursuivent leur appentissage en restant en classe pendant toute l’année scolaire. À la suite de la publication des résultats de l’OQRE pour 2021-2022, qui suivent les tendances mondiales, il apparaît clairement qu’il faut que les élèves de l’Ontario restent en classe, sans interruption, et qu’il y ait un accent particulier sur le rattrapage en mathématiques, en lecture et en écriture.

De nouvelles initiatives, annoncées aujourd’hui, renforcent le Plan de l’Ontario pour le rattrapage :

Le lancement du portail Web Paiements de soutien pour le rattrapage, qui permettra aux parents de recevoir une aide financière directe destinée à procurer des services de tutorat additionnels, des fournitures et de l’équipement en vue de renforcer l’apprentissage des élèves

Des équipes d’action pour les mathématiques qui seront affectées aux conseils scolaires dont les résultats ont besoin d’amélioration

De nouvelles ressources numériques pour soutenir les parents, les élèves et les éducateurs

Le dépistage universel des difficultés de lecture pour les plus jeunes apprenants de l’Ontario

L’élargissement du programme historique de soutien au tutorat établi par le gouvernement

Paiements de soutien pour le rattrapage

Le gouvernement de l’Ontario a mis en place les paiements de soutien pour le rattrapage, d’un montant de 200$ ou de 250 $ par enfant, afin d’aider les parents à couvrir les coûts liés au rattrapage de leurs enfants. Cette nouvelle initiative représente un engagement total de 365 millions de dollars en aide financière directe aux parents.

« Il est évident que les élèves doivent étudier en classe sans perturbations et que l’accent doit être mis sur le rattrapage des éléments fondamentaux, à savoir la lecture, l’écriture et les mathématiques, après deux années de perturbation de l’apprentissage liées à la pandémie, a déclaré Stephen Lecce, le ministre de l’Éducation. Nous élargissons les soutiens au tutorat, évaluons l’aptitude à lire de chaque jeune enfant et embauchons du personnel pour que tous les enfants se remettent sur la bonne voie et, qu’au bout du compte, ils obtiennent des emplois bien rémunérés. En plus d’avoir octroyé aux écoles financées par les fonds publics plus de 600 millions de dollars d’investissements destinés à la reprise de l’apprentissage, nous offrons aux parents de tous les enfants d’âge scolaire une aide financière directe qu’ils peuvent immédiatement réinvestir pour appuyer leurs enfants. »

À compter d’aujourd’hui, les parents ayant des enfants d’âge scolaire, jusqu’à l’âge de 18 ans, peuvent présenter une demande pour recevoir la somme de 200 $ par enfant, et les parents ayant des enfants d’âge scolaire qui ont des besoins particuliers, jusqu’à l’âge de 21 ans, peuvent présenter une demande pour recevoir 250 $. Les familles peuvent présenter une demande de paiements de soutien pour le rattrapage sur un site Web sécurisé où elles peuvent créer un profil pour chaque élève admissible. Les demandes pour bénéficier des paiements de soutien pour le rattrapage seront acceptées jusqu’au 31 mars 2023.

Prochaines étapes du Plan de l’Ontario pour le rattrapage

Le ministre Stephen Lecce a également annoncé les prochaines étapes du Plan de l’Ontario pour le rattrapage, qui tiennent compte des résultats des tests de l’OQRE et préparent les élèves à réussir dans la vie. Voici les nouveaux soutiens :

De nouvelles ressources numériques , notamment à des ensembles de cours de mathématiques du palier élémentaire fournis par TVO et les Missions d’Élo sur la plateforme Idello de TFO, ainsi qu’à une version en ligne du cours de mathématiques de 9 e année pour renforcer la révision et l’entraînement. L’Ontario fournit également 15 millions de dollars supplémentaires aux conseils scolaires pour qu’ils puissent offrir un outil numérique qui cadrent avec le curriculum de l’Ontario en vue de soutenir les élèves, les parents et les éducateurs.

, notamment à des ensembles de cours de mathématiques du palier élémentaire fournis par TVO et les Missions d’Élo sur la plateforme Idello de TFO, ainsi qu’à une version en ligne du cours de mathématiques de 9 année pour renforcer la révision et l’entraînement. L’Ontario fournit également 15 millions de dollars supplémentaires aux conseils scolaires pour qu’ils puissent offrir un outil numérique qui cadrent avec le curriculum de l’Ontario en vue de soutenir les élèves, les parents et les éducateurs. Des équipes d’action pour les mathématiques seront affectées aux conseils scolaires dont les résultats ont besoin d’amélioration afin de promouvoir les pratiques efficaces d’enseignement des mathématiques dans les salles de classe de l’Ontario. L’équipe d’experts sera chargée de dresser un état des lieux et de recommander des mesures ciblées à court et à long terme, notamment en ce qui concerne les interventions précoces.

seront affectées aux conseils scolaires dont les résultats ont besoin d’amélioration afin de promouvoir les pratiques efficaces d’enseignement des mathématiques dans les salles de classe de l’Ontario. L’équipe d’experts sera chargée de dresser un état des lieux et de recommander des mesures ciblées à court et à long terme, notamment en ce qui concerne les interventions précoces. L’amélioration des habiletés en lecture durant les premières années d’études , renforçant notre réponse au rapport Le droit de lire de la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP), qui s’appuie sur un investissement de 25 millions de dollars dans des programmes d’intervention en lecture fondés sur des données probantes et des évaluations professionnelles, et qui vise à aider les éducateurs à favoriser plus tôt l’acquisition de compétences en lecture chez les jeunes élèves À compter de l’année scolaire 2023-2024, les élèves du jardin d’enfants à la 2 e année bénéficieront d’un dépistage des difficultés de lecture au moyen d’outils fondés sur des données probantes. De plus, cette année scolaire, le gouvernement travaillera en collaboration avec les conseils scolaires et les partenaires syndicaux pour mettre en place un ensemble cohérent d’outils de dépistage recommandés.

, renforçant notre réponse au rapport Le droit de lire de la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP), qui s’appuie sur un investissement de 25 millions de dollars dans des programmes d’intervention en lecture fondés sur des données probantes et des évaluations professionnelles, et qui vise à aider les éducateurs à favoriser plus tôt l’acquisition de compétences en lecture chez les jeunes élèves À compter de l’année scolaire 2023-2024, les élèves du jardin d’enfants à la 2 année bénéficieront d’un dépistage des difficultés de lecture au moyen d’outils fondés sur des données probantes. De plus, cette année scolaire, le gouvernement travaillera en collaboration avec les conseils scolaires et les partenaires syndicaux pour mettre en place un ensemble cohérent d’outils de dépistage recommandés. La prolongation de notre programme historique de soutien au tutorat de 175 millions de dollars , qui devait expirer le 31 décembre 2022. Le gouvernement prolonge son investissement dans ce programme de tutorat gratuit financé par les fonds publics, afin que les élèves puissent continuer à obtenir les soutiens dont ils ont besoin en vue de leur rattrapage.

, qui devait expirer le 31 décembre 2022. Le gouvernement prolonge son investissement dans ce programme de tutorat gratuit financé par les fonds publics, afin que les élèves puissent continuer à obtenir les soutiens dont ils ont besoin en vue de leur rattrapage. La poursuite de la modernisation du curriculum , où l’accent sera mis sur les mathématiques, les sciences, les études informatiques, les affaires et le commerce, ainsi que l’éducation technologique, afin que les élèves acquièrent les compétences dont ils ont besoin pour exercer les emplois de demain. À cette fin, le curriculum sera révisé selon un cycle régulier, afin qu’il soit à jour et reste pertinent sur le plan des compétences professionnelles importantes et des aptitudes à la vie quotidienne, incluant les parcours menant aux métiers spécialisés, sur la base d’un Guide de révision du curriculum qui favorisera la transparence pour les élèves et les familles.

, où l’accent sera mis sur les mathématiques, les sciences, les études informatiques, les affaires et le commerce, ainsi que l’éducation technologique, afin que les élèves acquièrent les compétences dont ils ont besoin pour exercer les emplois de demain. À cette fin, le curriculum sera révisé selon un cycle régulier, afin qu’il soit à jour et reste pertinent sur le plan des compétences professionnelles importantes et des aptitudes à la vie quotidienne, incluant les parcours menant aux métiers spécialisés, sur la base d’un Guide de révision du curriculum qui favorisera la transparence pour les élèves et les familles. Des soutiens à l’assiduité pour les élèves en difficulté; nous travaillerons avec les conseils scolaires pour établir des attentes provinciales sur la façon dont les conseils scolaires accompagnent les élèves ayant des difficultés d’assiduité et garantissent à un plus grand nombre d’élèves un apprentissage cohérent en classe.

Ce n’est que le début des travaux en cours pour améliorer le Plan de l’Ontario pour le rattrapage. Le gouvernement élabore un nouveau plan pour la réussite en mathématiques, qui renforce la stratégie quadriennale sur les mathématiques dotée d’un financement de 200 millions de dollars qui avait été mise en place précédemment et qui avait été affectée par les perturbations dans l’apprentissage. De plus, le gouvernement examinera l’éducation et la formation des enseignants afin de s’assurer qu’ils possèdent les compétences nécessaires pour favoriser la réussite des élèves, en particulier en mathématiques et en littératie. Les conseils scolaires de l’Ontario prévoient embaucher plus de 6000 personnel enseignant équivalent à temps plein dans les écoles de l’Ontario, comparé à l’année scolaire 2019-2020 dans le cadre de notre Plan pour le rattrapage, afin de veiller à ce que tous les élèves aient les soutiens dont ils ont besoin.

Ces initiatives sont en compléemtn du financement de 26,6 milliards de dollars du gouvernement de l’Ontario pour l’année scolaire 2022-2023, qui est le plus grand investissement dans l’éducation publique de l’histroire de l’Ontrio, et ui inclut la somme de 600 millions de dollars pour le Plan d,action pour la reprise de l’apprentissage.

« Après deux ans de perturbations de l’éducation et de l’apprentissage en raison de la pandémie, l’Ontario est déterminé à maintenir l’apprentissage des élèves dans les écoles, a déclaré Stephen Lecce, le ministre de l’Éducation. Ces investissements et initiatives stratégiques aideront les élèves de l’Ontario à se remettre sur la bonne voie et à se préparer à réussir à l’avenir, aussi bien dans la salle de classe qu’en dehors. »