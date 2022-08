La province annonce du financement pour soutenir les services publics essentiels lors du congrès de l’AMO 2022

Le gouvernement de l’Ontario travaille avec ses partenaires municipaux pour créer des collectivités fortes et florissantes, et fait des investissements supplémentaires importants afin d’améliorer et de protéger les services publics essentiels sur lesquels la population de la province compte au quotidien.

À l’occasion du congrès 2022 de l’Association des municipalités de l’Ontario (AMO) à Ottawa, le gouvernement de l’Ontario a annoncé l’octroi de près de 764 millions de dollars afin d’aider les municipalités à assumer les coûts de fonctionnement des services d’ambulance terrestre. Cela représente une hausse moyenne de 5 % à l’échelle provinciale par rapport aux niveaux de financement de 2021-2022.

« La population de l’Ontario compte sur tous les ordres de gouvernement pour collaborer et passer à l’action », a déclaré le premier ministre Ford. « Nous travaillerons aux côtés de nos partenaires municipaux pour renforcer le système de santé, mettre en place une infrastructure de transport de calibre mondial et faire en sorte que tous les Ontariennes et Ontariens aient accès à un logement. Car la seule façon de bâtir un Ontario prospère pour tous est de travailler main dans la main. »

L’Ontario appuie la prise de décisions efficiente à l’échelle locale afin de réduire les formalités administratives et d’accélérer les échéanciers d’aménagement. Le gouvernement a déposé la Loi de 2022 pour des maires forts et pour la construction de logements qui, si elle est adoptée, donnerait aux maires de Toronto et d’Ottawa une responsabilité accrue quant à la réalisation de priorités provinciales-municipales communes, ce qui comprend l’engagement du gouvernement de construire 1,5 million de nouveaux domiciles au cours des 10 prochaines années afin de s’attaquer à la crise du logement.

« Les trois dernières années ont fait ressortir le rôle important que jouent les administrations locales dans nos collectivités », a indiqué Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement. « C’est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires municipaux et veillons à ce qu’ils disposent des outils et de la latitude nécessaires pour répondre aux priorités locales. Nous continuerons à garder les lignes de communication ouvertes et à encourager les municipalités à prendre des mesures alors que nous œuvrons de concert pour consolider nos collectivités et favoriser la croissance économique. »

Le gouvernement élargit également les modèles de soins pour les patients du 9-1-1 admissibles afin de leur offrir un accès au traitement approprié dans la collectivité en temps opportun et de réduire les visites inutiles aux services d’urgence. À l’heure actuelle, dans le cadre de ces modèles de soins, les ambulanciers paramédicaux peuvent traiter les patients des soins palliatifs et les patients aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance et les aiguiller vers les services appropriés dans la collectivité. Le gouvernement travaille avec des partenaires clés afin d’étendre ces modèles à différents groupes de patients, tels que les personnes atteintes de diabète et d’épilepsie, et de mettre en œuvre un nouveau modèle de traitement et congé assorti de recommandations de suivi approprié à formuler aux patients.

En outre, l’Ontario allouera approximativement 47 millions de dollars d’ici la fin de 2023 aux bureaux de santé publique et aux municipalités afin qu’ils disposent de la stabilité financière nécessaire pour fournir les principaux services partout dans la province durant cette période critique. Ce montant s’ajoute aux investissements accrus que la province continue de verser pour soutenir le secteur de la santé publique en réponse à la COVID-19.

« Le système de santé publique de l’Ontario et les travailleurs de la santé de première ligne ont fait preuve d’un dévouement remarquable en réponse à la COVID-19, tout en continuant à fournir des soins exceptionnels à la population », a déclaré Sylvia Jones, vice-première ministre et ministre de la Santé. « À l’approche de l’automne, notre gouvernement octroie du financement pour appuyer les bureaux de santé publique dans leur travail crucial et élargit les modèles de soins afin que nos ambulanciers paramédicaux de calibre mondial puissent fournir des soins appropriés plus rapidement à un plus grand nombre de patients au bon endroit et au bon moment. »

L’Ontario a investi près de 4,4 milliards de dollars au cours des trois dernières années pour accroître et améliorer les logements communautaires et avec services de soutien destinés aux personnes vulnérables et aux personnes autochtones dans la province, pour s’attaquer au problème de l’itinérance et pour faire face à la COVID-19. Cela inclut une enveloppe de plus de 1,2 milliard de dollars dans le cadre du Fonds de secours pour les services sociaux afin d’aider les gestionnaires de services municipaux et les administrateurs des programmes à l’intention des autochtones à créer des solutions à plus long terme en matière de logement et à aider les Ontariennes et Ontariens vulnérables. Il s’agit de l’un des investissements les plus importants dans le logement abordable et les services aux personnes sans abri de l’histoire de la province.

« L’AMO est reconnaissant au gouvernement de l’Ontario de son engagement à faire de notre congrès une réussite. Les 444 administrations municipales de l’Ontario travaillent avec la province afin de servir la population. Nous travaillons souvent en partenariat sur la base d’un financement et de services partagés », a indiqué Jamie McGarvey, président sortant de l’AMO et maire de Parry Sound. « Une bonne gouvernance repose sur notre capacité à bien travailler ensemble. L’AMO est heureuse de fournir un lieu de rencontre où les administrations publiques peuvent se rassembler et accomplir davantage grâce à la collaboration. Nous jouons ce rôle au quotidien. Le congrès annuel de l’AMO est la manifestation la plus importante de ce rôle. »