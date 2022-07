Les gouvernements se penchent sur les problèmes de main-d’œuvre afin de renforcer la sécurité alimentaire et les chaînes d’approvisionnement

Les gouvernements du Canada et de l’Ontario investissent 4 millions de dollars afin de continuer à renforcer la solidité et la compétitivité de la main-d’œuvre agroalimentaire. La deuxième ronde de l’Initiative ontarienne de soutien pour les carrières en agroalimentaire, qui s’amorce aujourd’hui et qui prendra fin le 8 septembre 2022, offre une aide financière aux projets pilotes innovateurs qui sont taillés sur mesure pour se pencher sur les besoins des employés à l’échelle locale.

« Grâce au Partenariat canadien pour l’agriculture, on soutient l’accès à une main-d’œuvre qualifiée pour l’important secteur ontarien de la transformation alimentaire, a déclaré Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. Cet investissement dans les carrières en agroalimentaire aide les transformateurs ontariens à relever les défis grandissants liés à la main-d’œuvre, tout en restant concurrentiels chez nous et à l’étranger. »

Les entreprises de transformation des aliments admissibles ayant 50 employés ou plus peuvent présenter une demande pour une aide financière maximale de 80 000 $, ou de 200 000 $ pour les collaborations entre deux entreprises ou plus, afin de couvrir jusqu’à 70 pour cent des coûts de projet admissibles. Les projets sélectionnés viseront à aider le secteur à attirer, appuyer et retenir les travailleurs dont il a besoin pour continuer à produire en Ontario des aliments salubres et de qualité supérieure, à renforcer la chaîne d’approvisionnement locale et à promouvoir une plus grande sécurité alimentaire.

« Notre gouvernement reconnaît que nous devons continuer à faire des investissements stratégiques qui placent le secteur agroalimentaire de l’Ontario en position de réussite maintenant et pour l’avenir, a déclaré Lisa Thompson, ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. Grâce aux projets innovateurs que nous appuyons dans le cadre de ce programme, les gens pourront plus facilement tirer profit des possibilités de carrières enrichissantes et de plus en plus axées sur la haute technologie qui existent dans la transformation des aliments. »

Voici des exemples de projets pilotes pouvant être admissibles à une aide financière :

initiatives de transport permettant aux employés de faire la navette vers leur lieu de travail;

options de services de garde pour les parents qui travaillent;

solutions de maîtrise de la langue pour les travailleurs dont l’anglais est la deuxième langue;

amélioration des environnements de travail.

« Nous avons besoin que tout le monde mette l’épaule à la roue pour venir à bout de cette pénurie de main-d’œuvre historique, afin que les tablettes restent garnies et que les familles aient de la nourriture sur leur table, a déclaré Monte McNaughton, ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences. C’est pourquoi notre gouvernement appuie l’Initiative ontarienne de soutien pour les carrières en agroalimentaire, qui préparera les chercheurs d’emploi à des carrières stimulantes dans le secteur agroalimentaire et multipliera les possibilités dans chaque coin de notre province. »

L’Initiative ontarienne de soutien pour les carrières en agroalimentaire se fonde sur le premier appel de propositions qui a été annoncé en février et découle d’un appel de propositions liées à la main-d’œuvre d’une somme supplémentaire de 1,5 million de dollars aux termes du Partenariat canadien pour l’agriculture qui a été annoncé en octobre dernier. Ces initiatives, combinées au Programme à frais partagés pour l’innovation en agrotechnologie de 22 millions de dollars qui a été lancé en avril 2021, accroissent le soutien accordé par la province à la main-d’œuvre du secteur agroalimentaire pour créer une main-d’œuvre compétitive et qualifiée.

« En tant que plus important secteur de fabrication de la province pour le nombre d’emplois, les programmes comme l’Initiative ontarienne de soutien pour les carrières en agroalimentaire sont essentiels pour appuyer le travail précieux du secteur de la transformation des aliments et des boissons », a dit Chris Conway, PDG de Food and Beverage Ontario.