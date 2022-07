Atteinte d’un règlement de l’action liée aux opioïdes avec Purdue Pharma (Canada)

Ontario, la Colombie-Britannique, les autres provinces et territoires et le gouvernement fédéral ont atteint une entente d’une valeur de 150 millions de dollars avec Purdue Pharma (Canada) dans le cadre d’un recours collectif proposé. Il s’agit du règlement le plus important d’une réclamation gouvernementale en recouvrement des coûts des soins de santé de l’histoire du Canada.

La crise des opioïdes continue d’avoir des effets dévastateurs sur les habitants du pays en raison du nombre de vies perdues, des déchirements causés au sein des familles et des répercussions sur le personnel des soins de santé de première ligne.

Les poursuites ont été lancées en 2018 au nom des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en vue de recouvrer les coûts des soins de santé financés par l’État et les autres coûts directs découlant des maladies et blessures liées à la consommation d’opioïdes.

L’action allègue que les fabricants et distributeurs de produits opioïdes ont suivi des pratiques de marketing trompeuses en vue d’augmenter leurs chiffres d’affaires, ce qui a abouti à une recrudescence des dépendances et surdoses. L’Ontario poursuit sa collaboration avec la Colombie-Britannique, les autres provinces et territoires et le gouvernement fédéral dans le cadre des poursuites en cours.

Les gouvernements continuent leur action contre plus de 40 autres fabricants et distributeurs de produits opioïdes et leurs consultants.

Face aux efforts de notre gouvernement visant à bâtir un système connecté de santé mentale et de traitement des dépendances, nous nous sommes engagés à investir directement les montants que nous récupérerons de ces poursuites dans des services de santé mentale et de traitement des dépendances.

L’entente est assujettie à l’approbation finale des tribunaux.