Budget 2022 – Le plan de l’Ontario pour bâtir

Le ministre des Finances Peter Bethlenfalvy a publié le budget 2022. Le Plan to Build de l’Ontario repose sur cinq piliers :

Reconstruire l’économie de l’Ontario Œuvrer pour les travailleurs Construire les routes et des infrastructures essentielles Garder les coûts bas Le Plan pour rester ouvert

Le plan du gouvernement nous permettra de saisir les occasions que présentent les minéraux critiques, la fabrication de batteries et de véhicules électriques et hybrides, d’attirer de meilleurs emplois mieux rémunérés pour les travailleurs, d’aider à garder les coûts bas pour les familles et de mettre en chantier des projets de routes, de transports en commun, d’hôpitaux et d’autres infrastructures essentielles. Appuyé par un plan pour garder la province ouverte, le gouvernement bâtit l’Ontario.

« La population de l’Ontario mérite un gouvernement qui a un véritable plan pour bâtir l’avenir, a déclaré le ministre Bethlenfalvy. Le budget de notre gouvernement représente la vision du premier ministre Ford et notre plan, plutôt que de chercher des excuses, est d’agir immédiatement pour répondre aux priorités de la population de l’Ontario. »

Le budget de 2022 s’inscrit dans la continuité de la gestion budgétaire rigoureuse du gouvernement. Dans le cadre de son plan, le gouvernement augmentera les dépenses des programmes de base à un taux moyen d’environ 5 % par année au cours des trois prochaines années. Le budget de 2022 présente aussi un plan de redressement qui éliminera le déficit de l’Ontario deux ans plus tôt que prévu dans le budget de 2021.

« Notre gouvernement a un plan, et un plan qui fonctionne, poursuit le ministre. Mais il reste du travail à faire et nous sommes prêts à mener à bien notre plan pour la population de l’Ontario. »

Reconstruire l’économie de l’Ontario est le premier pilier du plan du gouvernement. Certes, l’Ontario a perdu 300 000 emplois dans le secteur manufacturier entre 2004 et 2018, mais le gouvernement a un plan pour contribuer à créer de l’emploi et à apporter la prospérité partout et pour tous.

Quelques points saillants :

Saisir les occasions que présentent les minéraux critiques dans le Nord. C’est là où ça commence. Les minéraux critiques de cette région feront partie intégrante de l’avenir de l’acier propre, des batteries et des véhicules hybrides et électriques, alors que les automobiles de prochaine génération sont fabriquées en Ontario, par des travailleurs d’ici, et vendues partout en Amérique du Nord et dans le monde. Dans le cadre de son plan, le gouvernement consacrera jusqu’à un milliard de dollars dans les infrastructures durables, comme les routes toutes saisons vers le Cercle de feu, pour bâtir la voie vers la prospérité. Le plan est également soutenu par la Stratégie relative aux minéraux critiques et par un investissement de 2 millions de dollars en 2022-2023 et de 3 millions de dollars en 2023-2024 pour créer un fonds pour l’innovation en matière de minéraux critiques.

Contribuer à créer de bons emplois dans le secteur manufacturier au moment où l’Ontario devient un chef de file en Amérique du Nord dans la construction des véhicules du futur. En date du début d’avril 2022, l’Ontario a vu de nouveaux investissements de plus de 12 milliards de dollars dans le cadre de contrats de production de véhicules neufs et de fabrication de batteries depuis les 18 derniers mois. L’Ontario soutient aussi des investissements afin de faire de la province un producteur mondial d’acier propre à faibles émissions afin de construire les automobiles dans la province.

S’employer à créer des emplois au sein des organismes provinciaux dans les collectivités de l’Ontario pour stimuler la croissance économique. Cet exercice commence par l’examen de la relocalisation du siège social de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (WSIB) à London, en partenariat étroit avec l’organisme et d’autres acteurs, et la désignation de communautés de rues principales pour implanter les sièges sociaux de nouveaux organismes publics.

Investir près de 107 millions de dollars au cours des trois prochaines années pour aider la province à rivaliser avec les régions engagées dans une course mondiale pour élaborer et détenir des technologies pointues.

Investir près de 4 milliards de dollars pour que chaque collectivité de l’Ontario ait accès à Internet haute vitesse d’ici la fin de 2025.

Le deuxième pilier du plan du gouvernement consiste à Œuvrer pour les travailleurs. Les travailleurs de l’Ontario méritent un gouvernement qui travaille pour eux aussi fort qu’eux travaillent pour l’Ontario. Et c’est la raison pour laquelle notre gouvernement a un plan pour soutenir de meilleurs emplois et des salaires plus élevés.

Quelques points saillants :

Augmenter le salaire minimum général à 15,50 $ l’heure le 1 er octobre 2022, tout en garantissant le salaire minimum général aux travailleurs des plateformes numériques ainsi que de nouvelles protections inédites au Canada.

octobre 2022, tout en garantissant le salaire minimum général aux travailleurs des plateformes numériques ainsi que de nouvelles protections inédites au Canada. Investir 1 milliard de dollars annuellement dans les programmes d’emploi et de formation pour aider les gens à se recycler et à perfectionner leurs compétences alors que la province s’emploie à soutenir de meilleurs emplois et de meilleurs débouchés pour les travailleurs ontariens.

Investir un montant supplémentaire de 114,4 millions de dollars sur trois ans dans la Stratégie relative aux métiers spécialisés pour faire tomber les préjugés associés aux métiers spécialisés et simplifier le système.

Élargir l’éventail de grades que les collèges peuvent décerner pour aider à constituer un bassin de diplômés prêts pour l’emploi dans les domaines appliqués et permettre aux étudiantes et étudiants d’obtenir la formation et l’expérience et d’acquérir les compétences requises pour intégrer plus vite la population active.

Fournir un financement supplémentaire de 268,5 millions de dollars sur trois ans par l’entremise d’Emploi Ontario pour renforcer les programmes de formation professionnelle et d’emploi du gouvernement, notamment les initiatives pour la relance après la pandémie.

Relancer le programme Deuxième carrière sous la bannière Meilleurs emplois Ontario, pour appuyer un éventail plus vaste et plus diversifié de travailleurs ontariens grâce à un nouveau financement de 5 millions de dollars en 2022‑2023, qui viendra s’ajouter aux près de 200 millions de dollars déjà investis au cours des trois dernières années. Le programme Meilleurs emplois Ontario aide les travailleurs mis à pied et sans emploi à accéder à la formation nécessaire pour acquérir les compétences qu’exigent les emplois recherchés et rémunérateurs, et relie les employeurs locaux aux travailleurs hautement spécialisés dont ils ont besoin.

Attirer les nouveaux arrivants grâce à un plan assorti d’une enveloppe additionnelle de 15,1 millions de dollars sur trois ans dans le cadre du Programme ontarien des candidats à l’immigration (POCI), qui permet de nommer les candidats à la résidence permanente qui possèdent des compétences et une expérience correspondant aux besoins du marché du travail ontarien.

Construire des routes et des infrastructures essentielles est le troisième pilier du plan du gouvernement. Les Ontariens et les Ontariennes sont coincés depuis trop longtemps dans un réseau routier engorgé, ils gaspillent des milliers d’heures dans des trains bondés ou derrière leur volant, pris dans des embouteillages, ce qui coûte des milliards de dollars à l’économie de la province. Un changement s’impose. Le gouvernement entreprend des projets pour construire des routes, des infrastructures de transport en commun et d’autres infrastructures essentielles pour venir à bout des embouteillages, dynamiser l’économie et créer des emplois.

Quelques points saillants :

Projeter l’un des plus ambitieux plans d’immobilisations de l’histoire de la province, prévoyant des investissements totalisant 158,8 milliards de dollars sur 10 ans, dont 20 milliards pour l’exercice 2022‑2023.

Injecter 25,1 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années pour soutenir la planification et la construction de projets d’expansion et de réfection routières dans toute la province, notamment : Construire l’autoroute 413; Construire le contournement de Bradford ; Entreprendre les travaux préparatoires en vue de l’élargissement futur de l’autoroute 401; Apporter des améliorations au pont Garden City Skyway du QEW; Poursuivre la construction de la nouvelle route 7 entre Kitchener et Guelph; Reconstruire la route 101; la route de raccordement de Timmins.

Investir 61,6 milliards de dollars sur 10 ans pour des projets de transport en commun, notamment : Lancer les travaux de construction de la Ligne Ontario; Poursuivre les travaux de planification du prolongement de la ligne de métro Sheppard; Entreprendre les travaux de planification et de conception pour prolonger la ligne de train léger sur rail Eglinton Crosstown jusqu’à l’aéroport international Pearson de Toronto; Procéder aux travaux d’extension des services de train GO vers Bowmanville; Offrir des liaisons ferroviaires GO en semaine entre London et la gare Union à Toronto; Offrir un transport ferroviaire de passagers dans le Nord-Est de la province.



Investir environ 14 milliards de dollars en subventions d’immobilisations au cours des 10 prochaines années pour construire et rénover des écoles et aménager des places dans les services de garde d’enfants.

Voir Un plan d’immobilisations pour bâtir l’Ontario pour plus de détails.

Le quatrième pilier du plan du gouvernement consiste à garder les coûts bas. L’augmentation des coûts a des répercussions directes sur les familles, les personnes âgées, les travailleurs et l’économie. Le gouvernement a donc un plan pour garder les coûts bas en augmentant l’offre de logements, en rendant la conduite automobile et les transports en commun moins coûteux, et en accordant des allégements, comme la garde d’enfants et les impôts.

Quelques points saillants :

Mettre en œuvre un plan à long terme pour résorber la crise du logement, en tenant compte des recommandations du groupe d’étude sur le logement abordable. Cela comprend soutenir la création de tous les types d’habitations en accélérant le processus d’approbation afin d’entreprendre les projets d’aménagement plus rapidement, accorder la priorité aux acheteurs de l’Ontario plutôt qu’aux spéculateurs de l’étranger, sévir contre les promoteurs qui agissent contrairement à l’éthique et s’engager à présenter un plan d’action annuel en matière d’offre de logements pour les quatre prochaines années.

Rendre la conduite automobile moins coûteuse en supprimant et en remboursant les droits de renouvellement de plaque d’immatriculation des propriétaires de véhicules de tourisme, de camions légers, de motocyclettes et de cyclomoteurs, en réduisant la taxe sur l’essence de 5,7 cents le litre pendant six mois à compter du 1er juillet 2022 et en supprimant les péages sur les autoroutes 418 et 412.

Proposer d’offrir un allégement fiscal supplémentaire de 300 $, en moyenne, à environ 1,1 million de contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu des particuliers en bonifiant le crédit d’impôt pour les personnes et les familles à faible revenu.

Réduire les frais de garde d’enfants pour les parents et conclure une entente équitable de 13,2 milliards de dollars avec le gouvernement fédéral, ce qui permet à l’Ontario de franchir un pas important pour faire passer les frais de garde d’enfants à 10 dollars par jour en moyenne d’ici septembre 2025.

Le cinquième pilier du plan du gouvernement est le Plan pour rester ouvert. Après avoir administré plus de 32 millions de doses de vaccins et vacciné 90 % des personnes de 12 ans et plus, la province s’en est mieux sortie que beaucoup de territoires de compétence pendant la pandémie de COVID-19. La province a levé les restrictions sanitaires avec prudence et l’économie se redresse. Afin de relever d’éventuels défis qui pourraient se présenter, le gouvernement réalise d’importants investissements dans le cadre de son plan pour garder la province ouverte.

Quelques points saillants :