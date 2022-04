L’Ontario élargit l’accès aux antiviraux COVID-19 et aux tests PCR pour les personnes à haut risque

Dans le cadre de son plan visant à rester ouvert et à gérer la COVID-19 à long terme, le gouvernement de l’Ontario étend l’admissibilité aux traitements antiviraux contre la COVID-19 et aux tests PCR à un plus grand nombre de personnes à haut risque. Cette mesure permettra d’offrir une protection accrue aux personnes les plus vulnérables et de garantir la stabilité de la capacité hospitalière.

« Je suis heureux que nous soyons en mesure d’offrir des options de traitement antiviral plus accessibles à un plus grand nombre de personnes en Ontario, a déclaré le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef de l’Ontario. Je demande à tous les Ontariens de continuer à faire leur part pour assurer la sécurité de leur communauté et de leurs proches en restant à jour en matière de vaccination, et de port du masque. »

À compter d’aujourd’hui, les groupes suivants plus à risque peuvent être testés et évalués en vue de recevoir des traitements antiviraux comme le Paxlovid en Ontario :

les personnes âgées de 18 ans ou plus qui sont immunodéprimées (dont le système immunitaire est affaibli par un problème de santé ou la prise de médicaments);

les personnes âgées de 70 ans ou plus;

les personnes âgées de 60 ans ou plus ayant reçu moins de trois doses de vaccin;

les personnes âgées de 18 ans ou plus ayant reçu moins de trois doses de vaccin et présentant au moins une condition à risque (p. ex. un problème de santé chronique).

Toute personne admissible à une évaluation est maintenant également admissible à un test PCR dans n’importe quel centre de dépistage en Ontario.

À compter du 12 avril, l’Ontario facilite l’accès aux antiviraux pour les personnes admissibles munies d’une ordonnance en élargissant les lieux de délivrance pour inclure les pharmacies participantes de la province. Une liste des pharmacies qui délivrent le Paxlovid sera disponible sur le site Web Ontario.ca/traitementantiviral à partir de 8 h le mercredi 13 avril. Cette liste sera régulièrement mise à jour au fur et à mesure que la liste des pharmacies participantes s’allongera.

Dans la plupart des cas, le traitement antiviral doit être commencé dans les cinq jours suivant l’apparition des symptômes. Les personnes qui font partie de groupes à haut risque et qui présentent des symptômes de la COVID-19 devraient immédiatement demander des tests et des soins, en contactant leur fournisseur de soins de santé ou en se rendant dans un centre d’évaluation clinique. Les personnes peuvent contacter Télésanté Ontario au 1 866 797-0000 pour savoir où trouver un centre d’évaluation clinique ou pour déterminer si elles sont à plus haut risque.

Les personnes peuvent accéder à l’outil d’évaluation de l’admissibilité au traitement antiviral de l’Ontario pour aider à déterminer si elles sont à haut risque et si elles devraient être évaluées en vue d’un traitement. Un test antigénique rapide, un test PCR ou un test moléculaire rapide positif est requis dans le cadre de l’évaluation pour un traitement antiviral. Les tests antigéniques rapides peuvent être obtenus gratuitement auprès de plus de 3 000 détaillants dans la province. Des centres d’évaluation clinique continuent d’être disponibles pour évaluer et tester les patients ainsi que pour prescrire et délivrer des antiviraux.

La province collabore également avec les partenaires du système de santé et les fournisseurs de soins de santé afin d’accorder également la priorité aux groupes susceptibles d’être exposés à un plus grand risque en raison d’autres facteurs liés à la santé et d’obstacles aux soins de santé, notamment les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis, les Noirs et les membres d’autres communautés racisées. Les fournisseurs de soins de santé peuvent également déterminer si un traitement antiviral est approprié pour les patients selon leur situation personnelle, même s’ils n’appartiennent pas à l’un des groupes énumérés.

« Grâce aux millions d’Ontariens qui ont été vaccinés, nous avons pu rouvrir la province avec prudence et en toute sécurité, a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. « En élargissant l’accès aux traitements antiviraux et aux tests PCR, en plus de l’élargissement récent de l’admissibilité aux quatrièmes doses, nous utilisons tous les outils à notre disposition pour nous assurer que les Ontariens bénéficient de la meilleure protection possible pendant que nous apprenons à gérer la COVID-19 et à vivre avec cette maladie. »

L’Ontario est en mesure d’élargir l’accès aux traitements antiviraux, car un approvisionnement régulier de Paxlovid est prévu pour le reste de l’année. Grâce à cet approvisionnement stable, l’Ontario permet aux gens d’être évalués plus facilement en personne ou virtuellement par un prescripteur, et les ordonnances peuvent être exécutées de façon pratique dans les pharmacies communautaires participantes.